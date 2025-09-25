امریکا، ڈیلس میں حراستی مرکز پر فائرنگ سے ایک شخص ہلاک، 2 زخمی
امریکا کے شہر ڈیلس میں امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے فیلڈ آفس اور حراستی مرکز پر فائرنگ کے واقعے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہوگئے۔
مقامی اور وفاقی حکام کے مطابق حراستی مرکز پر فائرنگ کرنے والے حملہ آور نے بعد ازاں خود کو گولی مار کر خود کشی کرلی۔
مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق ڈیلس پولیس کے مطابق صبح تقریباً 6 بج کر 40 منٹ پر شمال مغربی ڈیلس میں واقع آئی سی ای آفس کے قریب فائرنگ کی اطلاع ملی۔ ابتدائی تحقیقات میں بتایا گیا کہ مشتبہ شخص نے قریبی عمارت سے دفتر پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے بعد2 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ ایک شخص موقع پر ہی ہلاک ہوگیا۔
امریکی محکمہ ہوم لینڈ سکیورٹی کی ترجمان ٹریشیا میک لافلن نے کہا کہ آئی سی ای کے کسی اہلکار کو نقصان نہیں پہنچا، تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ حملے کے متاثرین میں آئی سی ای کے زیر حراست افراد، مقامی سکیورٹی عملہ یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار شامل ہیں یا نہیں۔
ترجمان نے مزید کہا کہ واقعہ ایک فیلڈ آفس میں پیش آیا، جہاں حال ہی میں گرفتار افراد کی مختصر مدت کے لیے کارروائی اور دستاویزات مکمل کی جاتی ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق اس وقت متاثرین کو پروسیسنگ اور ملک بدری کے لیے عمارت میں لے جایا جا رہا تھا۔
فاکس نیوز اور دیگر مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق حملہ آور کی لاش قریبی رہائشی عمارت کی چھت پر ملی، امکان ہے کہ اس نے اسنائپر رائفل کے ذریعے فائرنگ کی۔