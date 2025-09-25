انسٹاگرام کے ماہانہ صارفین 3 ارب سے زائد، مارک زکربرگ کا اعلان
میٹا کی زیرملکیت فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ کی معروف ایپلیکیشن انسٹاگرام کے ماہانہ صارفین کی تعداد 3 ارب سے زیادہ ہوگئی ہے۔
غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ویڈیو شیئرنگ کی معروف ایپلیکیشن انسٹاگرام میٹا کی تیسری ایسی ایپ بن گئی ہے جسے ماہانہ بنیادوں پر استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 3 ارب سے تجاوز کرگئی ہے، اس سے قبل فیس بک اور واٹس ایپ یہ اہم سنگ میل عبور کر چکے ہیں۔
میٹا کے چیف ایگزیکٹو مارک زکربرگ نے اپنے انسٹاگرام چینل پر اس کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہاں ایک حیرت انگیز کمیونٹی تشکیل دے رہے ہیں، یہ نہ صرف فوٹو شیئرنگ پلیٹ فارم کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے بلکہ میٹا کے لیے بھی ایک نمایاں پیش رفت ہے۔
انسٹاگرام، جو ایک فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ ایپ کے طور پر مشہور ہے، 2012 میں میٹا (اس وقت فیس بک) نے ایک ارب ڈالر میں خریدی تھی۔ اب، 12 سال بعد، یہ میٹا کے سب سے کامیاب پلیٹ فارمز میں شامل ہوچکی ہے۔
یہ سنگ میل اس وقت آیا ہے جب اکتوبر 2022 میں انسٹاگرام کے صارفین کی تعداد 2 ارب تک پہنچی تھی، یعنی تقریباً 3 سال کے عرصے میں ایک اور ارب صارفین کا اضافہ ہوا۔
میٹا نے اپریل 2024 میں اعلان کیا تھا کہ وہ اب اپنی ایپس کے مجموعی صارفین کی تعداد شیئر نہیں کرے گا، تاہم اہم سنگ میل کی اطلاعات دی جاتی رہیں گی۔
اس سے قبل، جنوری 2025 میں مارک زکربرگ نے انکشاف کیا تھا کہ فیس بک کے روزانہ استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد بھی 3 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ اپریل 2025 میں بتایا گیا کہ دنیا بھر میں واٹس ایپ کے بھی 3 ارب سے زیادہ صارفین ہیں۔
انسٹاگرام کا یہ نیا ریکارڈ، میٹا کے سوشل میڈیا ڈومین میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی ایک اور مضبوط علامت ہے۔