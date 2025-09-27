ایشیا کپ سپر فور: بھارت نے سری لنکا کو سپر اوور میں شکست دے دی
ایشیا کپ ٹی 20 کے سپرفور مرحلے میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان ہونے والا آخری میچ دلچسپ مقابلے کے بعد برابر ہوگیا تاہم بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں ٹائی ہونے والے میچ کو سپر اوور میں اپنے نام کر لیا ہے۔
بھارت نے سپر اوور میں 3 رنز کا ہدف پہلی ہی گیند پر حاصل کر لیا، سری لنکن بیٹرز نے سپر اوور کی 5 گیندوں میں 2 رنز پر ہی 2 وکٹیں گنوا دی تھیں۔
دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ میں سری لنکا کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت نے ابھیشک شرما، تلک ورما اور سنجو سیم سن کی شاندار بیٹنگ کی بدولت مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ پر 202 رنز بنائے، جس کے جواب میں سری لنکا کی مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ پر 202 رنز بناسکی۔
بھارت کی بیٹنگ
بھارتی اوپنر بلے باز ابھیشک شرما نے ایک اور برق رفتار ففٹی اسکور کی، انہوں نے صرف 31 گیندوں پر 8 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 61 رنز بنائے۔
مڈل آرڈر بیٹرز تلک ورما اور سنجو سیمسن نے شاندار 66 رنز کی پارٹنر شپ قائم کی، سنجو سیمسن 39 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جب کہ تلک ورما 49 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔
کپتان سوریا کمار یادو ایک بار پھر بڑی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے، وہ 13 گیندوں پر صرف 12 رنز ہی بنا سکے۔ اس کے علاوہ ٹاپ آرڈر بیٹر شمبن گل 4 اور آل راؤنڈر ہاردیک پانڈیا 2 رنز بناکر آؤٹ ہوئے جب کہ اکثر پٹیل 21 رنز بناکر وکٹ پر موجود رہے۔
سری لنکا کی جانب سے تمام بولرز مہنگے ثابت ہوئے، مہیش تھیکشنا نے 36، دشنمتھا چمیرا نے 40، ونانڈو ہسارانگا نے 37، داسن شاناکا نے 23 جب کہ کپتان چرِتھ اسالانکا نے بھی 18 رنز دے کر ایک، ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا جب کہ نوان تُشارا نے 4 اوورز میں 43 رنز دیے اور کوئی وکٹ نہ لے سکے۔
اس طرح بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 202 رنز بنائے اور سری لنکا کو جیت کے لیے 203 رنز کا ہدف دیا۔
سری لنکا کی بیٹنگ
بھارت کے 203 رنز ہدف کے تعاقب میں سری لنکا نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا تاہم 203 رنز کا ہدف حاصل نہ کرسکی اور یوں دلچسپ مقابلہ آخری گیند تک کھیلا گیا جس میں لنکن بیٹرز نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 202 رنز بنائے اور میچ برابر ہوگیا۔ آخری گیند پر درکار 3 رنز کے لیے سری لنکا نے 2 رنز بناکر میچ برابر کر دیا تھا۔
سری لنکا کے اوپنر بیٹر پاتھم نیسانکا نے شاندار 52 گیندوں پر 107 رنز کی اننگز کھیلی، انہوں نے 7 چوکے اور 6 چھکے بھی لگائے، کوسال پریرا 32 گیندوں پر 58 رنز بناکر اْؤٹ ہوئے جب کہ دونوں بیٹرز نے گراؤنڈ کے چاروں اطراف شاندار شاٹس کھیلے۔
تاہم دیگر بیٹرز خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکے اور میچ دلچسپ موڑ پر پہنچ گیا۔ کپتان اسالانکا صرف 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ کامندو مینڈس 3 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔
اختتامی لمحات میں شاناکا کے 22 ناٹ آؤٹ رنز کے باوجود سری لنکا بھی مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ پر 202 رنز بنا سکا اور یوں میچ ٹائی ہوگیا۔
بھارت کی جانب سے ہاردک پانڈیا، کلدیپ یادو، ورون چکرورتی، ارشدیپ سنگھ اور ہرشت رانا نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔
بھارتی بولرز میں کلدیپ یادو، ورون چکرورتی، ہاردک پانڈیا اور ارشدیپ سنگھ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی جب کہ ہرشیت رانا مہنگے ثابت ہوئے اور 4 اوورز میں 54 رنز دے بیٹھے۔
دونوں ٹیموں کے مابین میچ کا فیصلہ سپر اوور میں ہوا، سپر اوور میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا نے 2 رنز بنائے، جواب میں بھارت نے پہلی گیند پر 3 رنز بناکر میچ اپنے نام کرلیا۔
میچ کا ٹاس
دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے کے چھٹے میچ میں سری لنکا کے کپتان چرتھ اسالنکا نے ٹاس جیت کر بھارت کے پہلے بیٹنگ کی دعوت دی ہے۔
بھارت نے سری لنکا کے خلاف پلیئنگ الیون میں 2 تبدیلیاں کی ہیں، فاسٹ بولر جسپریت بمرا اور شیوم دوبے کی جگہ ارشدیپ سنگھ اور ہرشیت رانا کو پلیئنگ الیون میں شامل کیا گیا ہے۔
دوسری طرف سری لنکن ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے، کرونارتنے کی جگہ جنتھ لیانگے کو شامل کیا گیا ہے، دونوں ٹیموں کا ایونٹ میں یہ پہلا مقابلہ ہے۔
بھارت کا اسکواڈ
بھارتی ٹیم میں ابھیشیک شرما، شبمن گل، سوریہ کمار یادو (کپتان)، تلک ورما، سنجو سیمسن (وکٹ کیپر)، ہاردک پانڈیا، اکسر پٹیل، ہرشیت رانا، کلدیپ یادو، ارشدیپ سنگھ اور ورون چکرورتی شامل ہین۔
سری لنکا کا اسکواڈ
سری لنکا کی ٹیم پتھم نسانکا، کوسل مینڈس (وکٹ کیپر)، کوسل پریرا، چرتھ اسالنکا (کپتان)، کمنڈو مینڈس، داسن شاناکا، وانندو ہسارانگا، جنتھ لیانگے، دشمنتھا چمیرا، مہیش تھکشانا اور نوان تُشارا پر مشتمل ہے۔
ٹی 20 انٹرنیشنل کرکٹ میں دونوں ٹیموں کا ریکارڈ دیکھا جائے تو بھارت کو نمایاں برتری حاصل ہے، اب تک دونوں ٹیمیں 31 میچز کھیل چکی ہیں، جن میں بھارت نے 21 فتوحات حاصل کیں، سری لنکا نے 9 میچز جیتے جب کہ ایک میچ بے نتیجہ رہا۔
گزشتہ باہمی سیریز جولائی میں پالی کلے میں کھیلی گئی تھی جس میں بھارت نے میزبان سری لنکا کو تین صفر سے شکست دی تھی۔
دوسری جانب بھارت نے ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں اپنے 2 میچز میں پاکستان اور بنگلادیش کو شکست دی ہے اور فائنل میں پہنچ گیا ہے جب کہ سری لنکا کو اپنے 2 میچز میں پاکستان اور بنگلادیش کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ایونٹ سے باہر ہوچکی ہے۔
ایونٹ کا فائنل اتوار 28 ستمبر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان دبئی میں کھیلا جائے گا۔