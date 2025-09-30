لائیو ٹی وی  
منگل, ستمبر 30, 2025  
06 Rabi Al-Akhar 1447  
پی سی بی نے کھلاڑیوں کے غیر ملکی لیگز کے لیے این او سی معطل کر دیے

بورڈ نے تمام ٹاپ کھلاڑیوں ک کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی ہدایت کردی ہے، ذرائع
aqeel-ahmed عقیل احمد
شائع 30 ستمبر 2025 12:06pm
کھیل

ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں شکست کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ ایکشن میں آگیا ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹرز کے این او سی معطل کردیے ہیں۔

ذرائع کے مطابق پی سی بی نے کھلاڑیوں کے غیر ملکی لیگز کے لیے این او سی معطل کردیے جس میں شاہین آفریدی، بابراعظم، فہیم اشرف سمیت دیگر کرکٹرز فیصلے سے متاثرہوں گے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کے سی او او سمیر احمد نے این او سی معطل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ بورڈ نے تمام ٹاپ کھلاڑیوں کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی ہدایت کردی ہے۔

قومی کرکٹرز کے این او سی معطل کرنے کا فیصلہ ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی فائنل میں بھارت سے شکست کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے۔

واضح رہے کہ ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی کے فائنل میں بھارت نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر نویں مرتبہ ایشیا کپ جیت لیا ہے۔

ایشیا کپ کی 41 سالہ تاریخ میں پہلی بار پاک بھارت فائنل دبئی میں کھیلا گیا، فائنل میں بھارت نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔

پاکستان کی پوری ٹیم 146 رنز پر آؤٹ ہوگئی تھی، جواب میں بھارت نے ہدف آخری اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کرلیا تھا۔

