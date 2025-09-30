لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

منگل, ستمبر 30, 2025  
06 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

کراچی میں شدید گرمی کے بعد بادل برس پڑے، موسم خوشگوار ہوگیا

محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مزید ہلکی بارش کے امکانات موجود ہیں
ویب ڈیسک
شائع 30 ستمبر 2025 03:49pm
پاکستان

کراچی میں شدید گرمی کے بعد بالآخر بادل برس پڑے، مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہوگیا۔

شہر کے کئی حصوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ریکارڈ کی گئی جس سے شہریوں نے سکون کا سانس لیا۔

صدر، گارڈن اور ایم اے جناح روڈ سمیت جیل چورنگی، شاہراہ قائدین اور کشمیر روڈ پر بھی بارش ہوئی۔

AAJ News Whatsapp

گلشن اقبال، حسن اسکوائر اور اطراف کے علاقوں میں رم جھم نے گرمی کی شدت کم کر دی۔

اولڈ سٹی ایریا اور کھارادر میں بوندا باندی جبکہ گارڈن، شیرشاہ اور بلدیہ ٹاؤن میں بھی بارش سے موسم سہانا ہوگیا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مزید ہلکی بارش کے امکانات موجود ہیں، تاہم بارش کے ساتھ ہی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے اور ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔

Karachi Rain

rainy weather

Sindh Rain

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین