صمود فلوٹیلا میں شامل غزہ محاصرہ توڑنے والا پہلا جہاز کون سا ہے؟
گلوبل صمود فلوٹیلا میں شامل ترک کپتان نے تاریخ رقم کردی ہے، اطلاعات ہیں کہ جہاز ’مکینو‘ غزہ کا محاصرہ توڑنے میں کامیاب ہوگیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق یونان سے تعلق رکھنے والا جہاز صیہونی فوج کو چکمہ دے کر ساحل پر جا پہنچا۔ جسے ترکیہ سے تعلق رکھنے والے کپتان آپریٹ کررہے تھے۔
جہاز کے غزہ پہنچنے پر اسرائیلی فوج نے اسے ہائی جیک کرلیا۔
واضح رہے کہ اسرائیلی بحریہ نے عالمی توجہ کا مرکز بننے والے “گلوبل صمود فلوٹیلا“ کے کئی جہازوں پر دھاوا بول کر انہیں قبضے میں لے لیا ہے اور ان پر سوار کارکنان کو حراست میں لے کر اسرائیل منتقل کر دیا ہے۔
فلوٹیلا کے ٹریکنگ سسٹم نے خبر دی ہے کہ جمعرات تک کم از کم 39 کشتیوں کو روکا جا چکا ہے۔ ڈیٹا کے مطابق ابھی بھی ایک کشتی غزہ کی جانب رواں دواں ہے۔
ٹریکر کے مطابق 44 میں سے 20 جہاز صبح 05 بج کر 28 منٹ تک اسرائیلی افواج کی تحویل میں آ چکے تھے۔
گلوبل فلوٹیلا میں شامل کارکنان میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل ہیں جن کی گرفتاری کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ قافلہ خوراک، ادویات اور دیگر امدادی سامان غزہ پہنچانے کے مشن پر تھا۔ منتظمین کے مطابق اسرائیلی فوجی الما اور سائرس نامی کشتیوں پر چڑھ گئے اور تمام افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔
وہیں گرفتار ہونے والوں میں عالمی شہرت یافتہ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی شامل ہیں۔