ہفتہ, اکتوبر 04, 2025  
10 Rabi Al-Akhar 1447  
خضدار میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، 14 دہشتگرد ہلاک 20 سے زائد زخمی

فورسز نے کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے بھی تباہ کر دیے
naveed-akbar نوید اکبر
شائع 04 اکتوبر 2025 01:23pm
پاکستان
اسکرین گریب
سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع خضدار کے علاقے زہری میں بڑا آپریشن کرتے ہوئے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آپریشن میں 14 دہشت گرد ہلاک جبکہ 20 سے زیادہ زخمی ہوگئے۔ فورسز نے کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے بھی تباہ کر دیے۔

سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد مسلسل ناکامیوں کے باعث بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور پرامن شہریوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تاہم فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے یہ سازش ناکام بنا دی۔

ترجمان پاک فوج کے مطابق آپریشن کی کامیابی پر زہری کے عوام نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے اور دہشت گردوں کے خلاف بھرپور تعاون کا عزم کیا۔

مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فورسز کی قربانیاں اور کوششیں لائقِ تحسین ہیں۔

سیکورٹی فورسز نے واضح کیا ہے کہ عوام کے تحفظ کے لیے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا اور ملک کے امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے والے عناصر کا مکمل صفایا کیا جائے گا۔

khuzdar

security forces operation

Inter Services Public Relations (ISPR)

