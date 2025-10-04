خضدار میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، 14 دہشتگرد ہلاک 20 سے زائد زخمی
سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع خضدار کے علاقے زہری میں بڑا آپریشن کرتے ہوئے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آپریشن میں 14 دہشت گرد ہلاک جبکہ 20 سے زیادہ زخمی ہوگئے۔ فورسز نے کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے بھی تباہ کر دیے۔
سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد مسلسل ناکامیوں کے باعث بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور پرامن شہریوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تاہم فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے یہ سازش ناکام بنا دی۔
ترجمان پاک فوج کے مطابق آپریشن کی کامیابی پر زہری کے عوام نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے اور دہشت گردوں کے خلاف بھرپور تعاون کا عزم کیا۔
مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فورسز کی قربانیاں اور کوششیں لائقِ تحسین ہیں۔
سیکورٹی فورسز نے واضح کیا ہے کہ عوام کے تحفظ کے لیے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا اور ملک کے امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے والے عناصر کا مکمل صفایا کیا جائے گا۔