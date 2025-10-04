کرکٹر ابرار احمد آج شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے
پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے اسپنر اور 27 سالہ کھلاڑی ابرار احمد آج باضابطہ طور پر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے۔
ابرار کی شادی کی تقریبات گزشتہ شب مہندی کے ساتھ شروع ہو چکی تھیں، جس کی کچھ جھلکیاں سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی گئیں، جہاں ابرار سبز شلوار قمیض میں نظر آئے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ابرار کا نکاح پہلے ہی ہو چکا ہے اور آج دلہن کو گھر لے جائیں گے۔ ان کا ولیمہ چھ اکتوبر کو کراچی میں ہوگا۔
ابرار احمد نے پہلی مرتبہ 2017 میں پی ایس ایل میں کراچی کنگز کی نمائندگی کی اس کے بعد ٹیسٹ ڈیبیو 2022 میں انگلینڈ کے خلاف کیا ۔ یہ سیریز بھی تاریخی تھی کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم 17 سال کے بعد پاکستان میں آ کر کھیلی تھی۔
ذرائع کے مطابق ابرار احمد کی اہلیہ ان کے والدین کی پسند ہیں اور یہ رشتہ دونوں خاندانوں کی رضامندی سے طے پایا ہے۔
اب ابرار احمد نہ صرف اپنی ذاتی زندگی کے نئے سفر میں داخل ہو رہے ہیں بلکہ وہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ جنوبی افریقہ کے خلاف آئندہ سیریز میں بھی حصہ لیں گے۔ کرکٹ شائقین اور سوشل میڈیا صارفین شادی اور کھیل دونوں میں ابرار کے کامیاب سفر کی دعا کر رہے ہیں۔