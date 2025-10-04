لائیو ٹی وی  
پاکستان میں سونا آج بھی ہزاروں روپے مہنگا، فی تولہ سونے کی نئی قیمت کیا ہوگئی؟

عالمی مارکیٹ میں سونا 21 ڈالر اضافے سے 3886 ڈالرز فی اونس ہوگیا
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
شائع 04 اکتوبر 2025 05:54pm
کاروبار

ملک بھر میں سونے کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، صرافہ مارکیٹوں میں فی تولہ سونا 2100 روپے مہنگا ہو گیا۔

آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت 2100 روپے کے اضافے کے بعد 4 لاکھ 9 ہزار 878 روپے ہو گئی۔

10 گرام سونے کی قیمت 1801روپے بڑھ کر 3 لاکھ 51 ہزار 404 روپے ہو گئی۔

عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ 21 ڈالر اضافے سے 3 ہزار 886 ڈالر فی اونس ہوگیا ہے۔

ایک ہفتے میں فی تولہ سونے کا بھاؤ 12 ہزار 178 روپے اور 10 گرام سونا ایک ہفتے میں 10 ہزار 441 روپے مہنگا ہوا ہے۔ عالمی بازار میں فی اونس سونے کا بھاؤ ایک ہفتے میں 127 ڈالر بڑھا ہے۔

