لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, اکتوبر 05, 2025  
11 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

بھارت کی کسی بھی جارحیت پر پاکستان کا ردعمل تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن ہوگا: ترجمان پاک فوج

بھارت کو اپنے طیاروں کے ملبے اور پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار یاد رکھنے چاہئیں، ترجمان پاک فوج
شوکت پراچہ
naveed-akbar نوید اکبر
اپ ڈیٹ 04 اکتوبر 2025 09:06pm
پاکستان

آئی ایس پی آر نے بدھ کو بھارت کی جانب سے سامنے آنے والے حالیہ بیانات کو ”اشتعال انگیز اور خطرناک“ قرار دیتے ہوئے ان پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ان بیانات سے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام خطرے میں پڑ سکتا ہے اور یہ جارحیت کی نئی کوششوں کی علامت ہیں۔

پاک فوج کے شعبہ برائے تعلقاتِ عامہ (آئی ایس پی آر) کا کہنا ہے کہ ہم نے بھارتی سیکیورٹی اداروں کے اعلیٰ ترین سطح سے سامنے آنے والے بے بنیاد، اشتعال انگیز بیانات کو گہری تشویش کے ساتھ نوٹ کیا ہے۔

ترجمان پاک فوج نے کہا کہ بھارتی سیکیورٹی اداروں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات جارحیت کے لیے من گھڑت بہانوں کی نئی کوشش ہے۔ یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات ایک بار پھر جارحیت کے لیے من مانے بہانے تراشنے کی ایک نئی کوشش کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

افواجِ پاکستان نے کہا کہ بھارت شاید اپنے تباہ شدہ لڑاکا طیاروں اور پاکستان کے دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی تباہ کاریوں کو بھول گیا ہے، بھارت اجتماعی بھول کا شکار ہو کر اب ایک نئے تصادم کی خواہش میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔

AAJ News Whatsapp

آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ یہ صورت حال جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے، بھارت کئی دہائیوں سے وکٹم کارڈ کا استعمال کرکے فائدہ اٹھا چکا ہے، بھارت نے خطے میں تشدد کو ہوا دے کر دہشت گردی کی سرپرستی کی۔

ترجمان پاک فوج نے مزید کہا کہ بھارت کا یہ بیانیہ کافی حد تک بے نقاب ہوچکا ہے، دنیا بھارت کو سرحد پار دہشت گردی کا حقیقی چہرہ تسلیم کرچکی ہے، اب دنیا بھارت کو علاقائی عدم استحکام کا مرکز تسلیم کر چکی ہے۔ بھارت کی جارحیت نے ماضی میں دونوں ایٹمی طاقتوں کو ایک وسیع اور خطرناک جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔

ترجمان نے خبردار کیا کہ بھارت کو اپنے تباہ شدہ طیاروں کا ملبہ اور پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی طاقت یاد رکھنی چاہیے۔ بھارت اجتماعی یادداشت کی کمزوری کا شکار ہو کر بظاہر ایک نئے اور خطرناک تصادم کی جانب بڑھ رہا ہے۔

آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارتی دفاعی وزیر اور فوج و فضائیہ کے سربراہان کے انتہائی اشتعال انگیز بیانات واضح انتباہ دیتے ہیں کہ مستقبل کا تنازع انتہائی تباہ کن نتیجے کا باعث بن سکتا ہے، اگر جنگ کا نیا دور شروع ہوتا ہے تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا، ہم پوری قوت اور پختہ عزم کے ساتھ کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا پابندی کے بغیر جواب دیں گے۔

ترجمان پاک فوج نے مزید کہا کہ کسی نئے نارمل کے قیام کی کوشش کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے پاکستان نے جواب کا نیا نارمل قائم کر رکھا ہے، یہ نیا نارمل تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن ہوگا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق اس بار ہم جغرافیائی عدمِ حساسیت کے تصور کو چکنا چور کر دیں گے، اس بار ہم بھارتی سرزمین کے دور دراز ترین حصوں تک کو نشانہ بنائیں گے۔ جارحیت کے جواب میں پاکستان کی عوام اور افواج لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

ترجمان پاک فوج نے واضح کیا کہ اگر بھارت پاکستان کے خاتمے کی بات کرتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ مٹاؤ دونوں طرف ہوگا۔ اس بار بھارت کے جغرافیائی تحفظ کے وہم کو توڑ دیا جائے گا اور ایسے خواب دیکھنے والوں کو سخت جواب ملے گا۔ جہاں تک پاکستان کو نقشے سے مٹانے کی بات ہے تو بھارت کو معلوم ہوکہ مٹانا دو طرفہ ہوگا۔

pakistan army

Inter Services Public Relations (ISPR)

Pakistan India Clash 2025

Provocative statements

Military escalation

Decisive response

Destructive response

Victim card accusation

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین