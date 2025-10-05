بھارت: مغربی بنگال میں طوفانی بارشوں کے باعث پُل ٹوٹ گیا، حادثے میں 6 افراد ہلاک
بھارت کی ریاست مغربی بنگال کے ضلع درجہیلنگ میں تیز بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈ کے نتیجے میں کم از کم چھ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس حادثے کے باعث دودیہ آئرن پل بھی منہدم ہو گیا ہے، جو مریک اور کرسیونگ کے شہروں اور سیاحتی مقامات کو آپس میں جوڑتا تھا۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق طوفانی بارش کے باعث اس لینڈ سلائیڈ کا ایک اور واقعہ حسین کھولا سے بھی رپورٹ ہوا ہے، جو نیشنل ہائی وے 110 کے قریب کرسیونگ کے علاقے میں واقع ہے۔
مغربی بنگال کے سب ہمالیائی اضلاع درجہیلنگ، کلیمپورنگ، کوچ بہار، جلبیگڑی اور علی پور دوار میں اتوار کی صبح تک شدید بارش کی پیش گوئی کے باعث ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بھارت موسمیات محکمہ کے مطابق شمالی بنگال کے ہمسایہ ضلع علی پور دوار میں بارش پیر کی صبح تک جاری رہنے کا امکان ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ان اضلاع میں زیادہ تر مقامات پر اتوار کی صبح تک ہلکی سے معتدل بارش متوقع ہے۔
تصویر: انڈیا ٹوڈے
بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا کہ، ”مغربی جھارکھنڈ اور جنوب بہار، جنوب مشرقی اتر پردیش اور شمال چھتیس گڑھ کے متصل علاقوں پر قائم ایک واضح کم دباؤ کا علاقہ شمال-شمال مشرق کی جانب بہار کی طرف حرکت کرے گا اور ہفتے کی شام تک کم دباؤ کے علاقے میں کمزور ہو جائے گا۔“
جنوبی بنگال کے بیشتر علاقوں میں ہلکی سے معتدل بارش کی توقع ہے، جبکہ مرشد آباد، بربھم اور نادیہ اضلاع میں پیر کی صبح تک شدید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
میٹ آفس نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صبح آٹھ بج کر تیس منٹ تک مغربی بنگال کے کئی مقامات پر ہلکی سے معتدل بارش ہوئی، جس میں بنکورہ میں سب سے زیادہ 65.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔