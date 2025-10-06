لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

پیر, اکتوبر 06, 2025  
12 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

ٹک ٹاک اسٹار کا کارنامہ، سائیکل پر ایفل ٹاور کی سیڑھیاں چڑھ کر نیا عالمی ریکارڈ بنا لیا

سائیکلسٹ کے ایک ملین سے زائد فالورزہیں جو ان کے چیلنج ویڈیوز اور ٹریننگ ٹپس کو بہت پسند کرتے ہیں۔
ویب ڈیسک
شائع 06 اکتوبر 2025 10:47am
دنیا

فرانسیسی سائیکلسٹ اور ٹک ٹاک اسٹار اوریلین فونٹینو نے دنیا کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے جب انہوں نے پیرس کے مشہور ایفل ٹاور کی 686 سیڑھیاں سائیکل پر چڑھ کر صرف 12 منٹ 30 سیکنڈ میں مکمل کیں۔ یہ ریکارڈ 2002 میں ہیوگز رچرڈ کے بنائے گئے پرانے ریکارڈ کو تقریباً سات منٹ سے توڑ کر بنایا گیا ہے۔

یہ چیلنج آسان نہیں تھا کیونکہ ایفل ٹاور کی سیڑھیاں سائیکل چلانے کے لیے بالکل بھی آسان مرحلہ نہیں ہیں۔ فونٹینو نے بتایا کہ انہوں نے اپنی سائیکل کا بریک استعمال کرکے ٹائروں کو کمپریس کیا اور بار بار چھلانگیں لگاتے ہوئے اس مشکل راستے کو طے کیا۔ اس کامیابی کے لیے انہوں نے کئی مہینوں کی محنت کی، جس میں جم میں سخت محنت اور جیمپ رسی کے ذریعے طاقت بڑھائی اور اس کے لئے خود کو تیار کیا۔

فونٹینو پہلے بھی پیرس کی دیگر مشہور عمارتوں کے علاوہ ایسٹونیا کے ٹی وی ٹاور کو بھی بائیسکل پر سر کر چکے ہیں۔ اس منفرد ریکارڈ کے لیے تیاری چار سال پہلے شروع کی گئی تھی، لیکن کووڈ 19، اولمپک گیمز، اور ایفل ٹاور کی مرمت کی وجہ سے اسے پہلے ملتوی کرنا پڑا۔

AAJ News Whatsapp

فونٹینو کا کہنا ہے کہ یہ چیلنج نہ صرف اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع تھا بلکہ انہیں اپنے پسندیدہ کھیل بائیسکل ٹرائلز کو وسیع تعداد میں لوگوں تک پہنچانے میں مدد بھی ملی۔ ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے کھیلوں میں صرف مقابلوں سے پیسہ کمانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی موجودگی بڑھا کر اسپانسرز اور خود کو مالی طور پر مضبوط کیا ہے۔

فونٹینو کے ایک ملین سے زائد فالورز ہیں، جو ان کے چیلنج ویڈیوز، ٹریننگ ٹپس اور بائیک ریویوز کو پسند کرتے ہیں۔ ان کا اگلا مقصد دنیا کے سب سے بڑے ٹاورز پر سائیکل چلانا ہے، اور وہ شائقین کو یہ کہتے ہوئے خوش دکھائی دیے کہ وہ مستقبل میں برج خلیفہ کو بھی بائیسکل سے سر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

world record

Eiffel Tower

TikTok star Aurélien Fontenoy

cycles up Eiffel Tower’s 686 steps

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین