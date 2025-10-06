ٹک ٹاک اسٹار کا کارنامہ، سائیکل پر ایفل ٹاور کی سیڑھیاں چڑھ کر نیا عالمی ریکارڈ بنا لیا
فرانسیسی سائیکلسٹ اور ٹک ٹاک اسٹار اوریلین فونٹینو نے دنیا کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے جب انہوں نے پیرس کے مشہور ایفل ٹاور کی 686 سیڑھیاں سائیکل پر چڑھ کر صرف 12 منٹ 30 سیکنڈ میں مکمل کیں۔ یہ ریکارڈ 2002 میں ہیوگز رچرڈ کے بنائے گئے پرانے ریکارڈ کو تقریباً سات منٹ سے توڑ کر بنایا گیا ہے۔
یہ چیلنج آسان نہیں تھا کیونکہ ایفل ٹاور کی سیڑھیاں سائیکل چلانے کے لیے بالکل بھی آسان مرحلہ نہیں ہیں۔ فونٹینو نے بتایا کہ انہوں نے اپنی سائیکل کا بریک استعمال کرکے ٹائروں کو کمپریس کیا اور بار بار چھلانگیں لگاتے ہوئے اس مشکل راستے کو طے کیا۔ اس کامیابی کے لیے انہوں نے کئی مہینوں کی محنت کی، جس میں جم میں سخت محنت اور جیمپ رسی کے ذریعے طاقت بڑھائی اور اس کے لئے خود کو تیار کیا۔
فونٹینو پہلے بھی پیرس کی دیگر مشہور عمارتوں کے علاوہ ایسٹونیا کے ٹی وی ٹاور کو بھی بائیسکل پر سر کر چکے ہیں۔ اس منفرد ریکارڈ کے لیے تیاری چار سال پہلے شروع کی گئی تھی، لیکن کووڈ 19، اولمپک گیمز، اور ایفل ٹاور کی مرمت کی وجہ سے اسے پہلے ملتوی کرنا پڑا۔
فونٹینو کا کہنا ہے کہ یہ چیلنج نہ صرف اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع تھا بلکہ انہیں اپنے پسندیدہ کھیل بائیسکل ٹرائلز کو وسیع تعداد میں لوگوں تک پہنچانے میں مدد بھی ملی۔ ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے کھیلوں میں صرف مقابلوں سے پیسہ کمانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی موجودگی بڑھا کر اسپانسرز اور خود کو مالی طور پر مضبوط کیا ہے۔
فونٹینو کے ایک ملین سے زائد فالورز ہیں، جو ان کے چیلنج ویڈیوز، ٹریننگ ٹپس اور بائیک ریویوز کو پسند کرتے ہیں۔ ان کا اگلا مقصد دنیا کے سب سے بڑے ٹاورز پر سائیکل چلانا ہے، اور وہ شائقین کو یہ کہتے ہوئے خوش دکھائی دیے کہ وہ مستقبل میں برج خلیفہ کو بھی بائیسکل سے سر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔