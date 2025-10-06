عمرہ کے خواہش مند افراد کے لیے سعودی حکام نے بڑا اعلان کردیا
وزارتِ حج و عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ اب مملکتِ سعودی عرب میں موجود تمام اقسام کے ویزہ ہولڈرز کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ وزارت کے مطابق یہ اقدام عمرہ زائرین کے لیے سہولت فراہم کرنے اور حج و عمرہ کے نظام میں خدمات کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے، جو سعودی وژن 2030 کے اہداف کے مطابق ہے۔
وزارتِ حج و عمرہ نے واضح کیا کہ اس میں ذاتی اور خاندانی وزٹ ویزے، الیکٹرانک ٹورسٹ ویزے، ٹرانزٹ ویزے، ورک ویزے اور دیگر اقسام کے ویزے شامل ہیں۔ اس اقدام سے مملکت کی وہ مسلسل کوشش ظاہر ہوتی ہے جس کا مقصد دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمانوں کو سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنے مذہبی فرائض آسانی اور سکون کے ساتھ انجام دے سکیں۔
حال ہی میں ’نسک عمرہ‘ پلیٹ فارم کا آغاز بھی کیا گیا ہے، جو عمرہ کی ادائیگی کے خواہشمند افراد کو براہِ راست آن لائن سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے صارفین مناسب پیکج کا انتخاب، عمرہ پرمٹ کا حصول، خدمات کی بکنگ اور وقت کے انتخاب کو بآسانی انجام دے سکتے ہیں۔
وزارت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ تمام اقدامات اور سہولیات خادمِ حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اس خواہش کا مظہر ہیں کہ مسلمانوں کو ایک محفوظ، روحانی اور جدید سہولتوں سے آراستہ ماحول میں اپنے مناسک ادا کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔
یہ اصلاحات عمرہ زائرین کے ایمان افروز سفر کو آسان اور خوشگوار بنانے کے لیے سعودی حکومت کے تسلسل کے ساتھ کیے جانے والے اقدامات کا حصہ ہیں۔