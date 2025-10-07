لائیو ٹی وی  
منگل, اکتوبر 07, 2025  
13 Rabi Al-Akhar 1447  
’روس فلسطینی ریاست کے حق میں ہے‘، صدر پیوٹن نے نیتن یاہو کو واضح کر دیا

ولادیمیر پیوٹن نے نیتن یاہو سے ایران کے ایٹمی منصوبے اور شام میں استحکام پر بھی بات چیت کی
ویب ڈیسک
شائع 07 اکتوبر 2025 08:49am
دنیا

روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو واضح کردیا ہے کہ روس فلسطینی ریاست کے حق میں ہے۔

کریملن کے مطابق دونوں ممالک کے سربراہان نے مشرقِ وسطیٰ کی صورت حال اور صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے پر گفتگو کی ہے۔

صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ، ”اُمید ہے کہ غزہ میں امن کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان پر عمل درآمد ہوگا۔“

رپورٹ کے مطابق ولادیمیر پیوٹن نے نیتن یاہو سے ایران کے ایٹمی منصوبے اور شام میں استحکام پر بھی بات چیت کی ہے۔

پیوٹن اور نیتن یاہو کے درمیان آخری ٹیلیفونک بات چیت اگست میں ہوئی تھی۔

