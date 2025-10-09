لائیو ٹی وی  
جمعرات, اکتوبر 09, 2025  
16 Rabi Al-Akhar 1447  
گوگل کا 18 سال یا اس سے زائد عمر کے پاکستانی طلبہ کے لیے بڑا اعلان

گوگل نے پاکستانی طلبہ کے لیے شاندار تعلیمی پیشکش کا اعلان کردیا۔
ویب ڈیسک
شائع 09 اکتوبر 2025 07:20pm
ٹیکنالوجی

دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی گوگل نے پاکستان میں 18 سال یا اس سے زائد عمر طلبہ کے لیے ایک سالہ مفت ’گوگل اے آئی پرو پلان‘ کا اعلان کردیا ہے۔

جمعرات کو گوگل نے پاکستانی طلبہ کے لیے شاندار تعلیمی پیشکش کا اعلان کرتے ہوئے مفت “گوگل اے آئی پرو پلان” فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ سہولت 18 سال یا اس سے زائد عمر کے طلبہ کے لیے دستیاب ہوگی۔

گوگل نے کہا کہ یہ پیشکش ایک سال کے لیے بلا معاوضہ سبسکرپشن پر مشتمل ہوگی، جس کا مقصد تعلیم، تحقیق اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے۔

اس پروگرام کے تحت طلبہ کو جدید اے آئی ٹولز اور فیچرز تک رسائی حاصل ہوگی، جن میں جیمنائی 2.5 پرو ماڈل کے ذریعے ڈیپ ریسرچ اور جدید خصوصیات شامل ہیں۔

گوگل نے بتایا کہ طلباء کو جی میل، ڈاکس، شیٹس، سلائیڈز اور میٹ میں اے آئی معاونت فراہم کی جائے گی، جس سے وہ ای میلز کا خلاصہ، پریزنٹیشنز اور ڈیٹا تجزیہ زیادہ مؤثر انداز میں کر سکیں گے۔

گوگل کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ نوٹ بُک ایل ایم طلباء کو ذاتی نوعیت کی تحقیق اور تحریر میں مدد فراہم کرے گا، جبکہ ویڈیو اور تصاویر سے تخلیقی مواد تیار کرنے کے جدید ٹولز بھی دستیاب ہوں گے۔

گوگل کے مطابق، جیمنائی میں Veo 3 اور Flow جیسے جدید فیچرز شامل ہیں، جب کہ ہر طالب علم کو 2 ٹی بی کلاؤڈ اسٹوریج بھی مفت فراہم کی جائے گی تاکہ فائلز، نوٹس اور پراجیکٹس محفوظ رکھے جا سکیں۔

گوگل کا کہنا ہے کہ “ہر طالب علم کو جدید اے آئی ٹولز تک رسائی دینا ہمارا مشن ہے، یہ پروگرام پاکستان سمیت ایشیا پیسفک کے متعدد ممالک میں شروع کیا جا رہا ہے۔

