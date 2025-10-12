پی ٹی آئی کی وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے انتخاب میں تعاون کی درخواست، فیصل کریم کنڈی نے یقین دہانی کرادی
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور کے استعفے کی منظوری کے لیے گورنرفیصل کریم کنڈی سے رابطہ کرلیا، جس پر گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے استعفے کی منظوری کے لیے آئین وقانون کی پاسداری کی یقین دہانی کرائی ہے۔
اتوار کے روز پی ٹی آئی کے پارلیمانی وفد نے گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ان کی اسلام آباد رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ وفد میں اراکین قومی اسمبلی اسد قیصر،عاطف خان،علی اصغر خان جدون، پارٹی صدرجنید اکبراورڈاکٹر امجد خان شامل تھے جب کہ ملاقات میں پیپلزپارٹی کے صوبائی صدر محمد علی شاہ باچا بھی شریک تھے۔
تحریک انصاف کے پارلیمانی وفد نے گورنر خیبرپختونخوا سے صوبے میں وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے انتخابات سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلزپارٹی نے ہمیشہ جمہوری روایات کی پاسداری کی ہے، وزیراعلیٰ کے انتخابات میں بھی پیپلزپارٹی سے تعاون درکار ہے۔
گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ علی امین خان گنڈاپور کے استعفے کی منظوری میں آئین و قانون کی مکمل پاسداری کروں گا، اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت کے ساتھ صوبہ کی ترقی کے لیے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔
فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ صوبے میں پائیدار امن اور عوام کو سہولیات فراہمی کے لیے مل کر کردار ادا کرنا ہوگا، پیپلز پارٹی جمہوری روایات اور جمہوریت کی مضبوطی کی علمبردار جماعت ہے۔
واضح رہے کہ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے لیے آج انتخاب ہوگا جس کے لیے سہیل آفریدی اور اپوزیشن کے 3 اراکین کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ اپوزیشن سے پیپلزپارٹی، جمعیت علما اسلام اور ن لیگ نے اپنے اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔