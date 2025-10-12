گوگل میپس کی نئی تبدیلی جیمنائی اے آئی کا نیا فیچر متعارف
گوگل کی جانب سے گوگل اسسٹنٹ کی جگہ جیمنائی اے آئی اسسٹنٹ کو اس کی مختلف سروسز اور ایپس میں شامل کرنے کے لیے کافی کام کیا جار ہا ہے۔
اینڈرائیڈ اتھارٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق گوگل میپس ایپ کے نئے بیٹا ورژن میں یہ تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس بیٹا ورژن میں نئے جیمنائی اسسٹنٹ کو شامل کیا گیا ہے۔
اسے ان ایبل کرنے پر گوگل اسسٹنٹ کی بجائے جیمنائی کی جانب سے اس وقت ردعمل ظاہر کیا جاتا ہے جب صارف کی جانب سے نیوی گیشن انٹرفیس کے اوپری دائیں کونے پر مائیکرو فون آئیکون پر کلک کیا جاتا ہے۔
آغاز میں مائیکرو فون کا آئیکون گوگل اسسٹنٹ کا رنگ ہی ہوگا مگر جب اسے کلک کیا جائے گا تو جیمنائی کا اسپارک آئیکون ٹرن آن ہو جائے گا۔ جیمنائی نیوی گیشن کے لیے ایسی چیزیں کرسکے گا جو گوگل اسسٹنٹ نہیں کرسکتا تھا۔
رپورٹ کے مطابق اب صارفین جیمنائی کو کہہ سکتے ہیں کہ ایسے راستے تجویز نہ کرے جس میں ٹول ٹیکس نہ دینا پڑے اور پھر وہ خودکار طور پر ایسا کرے گا۔ آپ اس سے نیوی گیشن سے ہٹ کر بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں جیسے موسم کے بارے میں معلومات حاصل کرسکتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق گوگل میپس میں کی جانے والی یہ تبدیلی تمام صارفین کو دستیاب نہیں مگر مستقبل قریب میں اسے متعارف کرایا جاسکتا ہے۔