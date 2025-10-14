پاکستان اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہوگیا
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مؤثر کردار کا ایک بار پھر اعتراف کیا گیا ہے، پاکستان 2026 سے 2028 تک اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہوگیا ہے۔
منگل کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (ٹوئٹر) پر اپنے پیغام میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو اقوامِ متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب کرلیا گیا ہے، جس کی مدت 2026 سے 2028 تک ہوگی۔ پاکستان کو اس انتخاب میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل ہوئی۔
اسحاق ڈار نے تمام اقوامِ متحدہ کے رکن ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا انتخاب عالمی سطح پر انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے اس کے مضبوط کردار اور خدمات کا اعتراف ہے۔
وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ برداشت، احترام، شمولیت، اتفاقِ رائے اور تعمیری شراکت کے اصولوں پر مبنی تعاون جاری رکھے گا۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر انسانی حقوق کے فروغ، اقلیتوں کے تحفظ اور مساوات کے فروغ کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔
وزیراعظم کا اظہار مسرت
دوسری جانب وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں سال 2026 سے 2028 تک نئے رکن کے طور پر پاکستان کی شمولیت پر اظہار مسرت کیا ہے۔
وزیر اعظم نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کا اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کا رکن منتخب ہونا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مؤثر اور بھرپور کردار کا عکاس ہے۔
شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ ہم دنیا بھر میں انسانی حقوق کی سر بلندی کے لئے کونسل میں پاکستان کے بھرپور کردار کے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔