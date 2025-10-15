بھارتی نژاد تجزیہ کار امریکا میں گرفتار، خفیہ دستاویزات برآمد
ایک معروف امریکی تجزیہ کار، جو بھارت اور جنوبی ایشیا کے امور پر طویل عرصے سے مشیر کے طور پر کام کر رہے تھے، کو خفیہ دستاویزات رکھنے اور چینی حکام سے ملاقاتیں کرنے کے الزام میں امریکا میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔
رائٹرز کے مطابق عدالت کے دستاویزات کی تفصیلات کے مطابق، 64 سالہ ایشلے ٹیلس نے امریکی قومی دفاع کی حساس معلومات غیر قانونی طور پر اپنے قبضے میں رکھی ہیں۔ ان کے گھر سے جو ویانا، ورجینیا میں ہے، سے ہزاروں صفحات پر مشتمل خفیہ اور انتہائی خفیہ دستاویزات برآمد ہوئی ہیں۔ انہیں ہفتے کے روز گرفتار کیا گیا اور پیر کے روز ان پر الزامات عائد کیے گئے۔ یہ دستاویزات منگل کو منظر عام پر آئیں۔
ٹیلس نے کئی امریکی انتظامیہ کے تحت جنوبی ایشیا کے امور پر مشاورت کی۔ وہ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں قومی سلامتی کونسل کے رکن رہ چکے ہیں، اور ان کا نام ایف بی آئی کی ایک عدالت کی دستاویز میں امریکی محکمہ خارجہ اور پینٹاگون کے ایک غیر معاوضہ مشیر کے طور پر درج ہے۔ اور اس وقت بھی امریکی وزارت خارجہ اور پینٹاگون کے آفس آف نیٹ اسیسمنٹ کے ساتھ منسلک ہیں۔
خفیہ مواد کا انکشاف
ان کی گرفتاری کے بعد سامنے آنے والے عدالتی دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ ٹیلس نے ستمبر اور اکتوبر 2025 کے دوران دفاعی اور وزارت خارجہ کی عمارتوں سے خفیہ مواد حاصل کیا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ ایک سرچ وارنٹ کی بنیاد پر 11 اکتوبر کو ان کے گھر سے خفیہ دستاویزات بڑے پیمانے پر برآمد کی گئی۔ ان میں سے کچھ کاغذات ان کے بیسمنٹ آفس میں ایک ڈیسک میں چھپے ہوئے تھے، جب کہ کچھ کچرے کے تھیلوں میں بھی موجود تھے۔
ایف بی آئی کے مطابق، ٹیلس کا محکمہ خارجہ اور پینٹاگون کے ساتھ کام کرنے کی بنا پر ٹاپ سیکریٹ سیکیورٹی کلیئرنس تھا اور انہیں حساس معلومات تک رسائی حاصل تھی۔
چینی حکام سے ملاقاتیں
ٹیلس کی گرفتاری نے اس لیے مزید توجہ حاصل کی کیونکہ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے چینی حکام سے کئی بار ملاقات کی۔ ایک ملاقات 15 ستمبر 2025 کو ورجینیا کے ایک ریسٹورنٹ میں ہوئی، جہاں انہیں چینی حکام کے ساتھ ایک منیلا لفافے کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ اس ملاقات کے بعد وہ لفافہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اپریل 2023 میں بھی ٹیلس اور چینی حکام کے درمیان ایک اور ملاقات ہوئی، جس میں ایران۔چین تعلقات اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز جیسے مصنوعی ذہانت پر بات چیت کی گئی۔
ایشیائی خطے میں ٹیلس کی پوزیشن
ایشلے ٹیلس نے اپنے کیریئر میں امریکی۔بھارتی تعلقات پر اہم تبصرے کیے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں انہوں نے بھارت کے عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے حوالے سے ایک مضمون لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی عالمی طاقت بننے کی کوششیں دراصل ایک بلند خواہش سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔
اگر ٹیلس پر عائد الزامات ثابت ہو جاتے ہیں، تو انہیں 10 سال قید اور 2 لاکھ 50 ہزار ڈالر جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ امریکی محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ یہ الزامات ملکی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں اور ہم اس قسم کے جرائم کے خلاف پوری شدت سے کارروائی کریں گے، کیونکہ یہ معاملہ بہت سنگین نوعیت کا ہے، جو نہ صرف امریکا کی سلامتی بلکہ عالمی تعلقات پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔