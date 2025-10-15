افغان لیگ اسپنر راشد خان ون ڈے کرکٹ کے نمبر ون باؤلر بن گئے
کرکٹ انفو کے مطابق افغانستان کے لیگ اسپنر راشد خان نے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں شاندار کارکردگی دکھانے کے بعد ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ (ODI) میں دنیا کے نمبر ون باؤلر کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔
ابوظہبی میں کھیلی گئی تین میچوں کی سیریز میں افغانستان نے بنگلہ دیش کو 3-0 سے شکست دی۔
راشد خان نے ان میچوں میں 11 وکٹیں حاصل کیں، صرف 6.09 کی اوسط اور 2.73 کی اکانومی ریٹ کے ساتھ۔ وہ چھٹے نمبر سے اوپر آتے ہوئے 710 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست ہیں، جبکہ جنوبی افریقہ کے کیشو مہاراج ان سے 30 پوائنٹس پیچھے ہیں۔
راشد خان اس سے قبل نومبر 2024 میں بھی عالمی نمبر ون بولر رہ چکے ہیں۔
بیٹنگ رینکنگ میں افغانستان کے ابراہیم زدران بھی نمایاں رہے، جنہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں 213 رنز (تین اننگز میں 71 کی اوسط سے) بنا کر نمبر 2 پوزیشن حاصل کر لی، جو کسی بھی افغان بیٹر کی اب تک کی بہترین درجہ بندی ہے۔ وہ صرف 20 پوائنٹس شبھمن گل (نمبر 1) سے پیچھے اور 8 پوائنٹس روہت شرما (نمبر 3) سے آگے ہیں۔
آل راؤنڈرز کی رینکنگ میں عظمت اللہ عمرزئی نے زمبابوے کے سکندر رضا سے پہلا مقام دوبارہ چھین لیا۔ عمرزئی نے سیریز میں 7 وکٹیں حاصل کیں اور 60 رنز بھی بنائے۔ وہ فروری سے اگست 2025 کے درمیان بھی نمبر ون رہے تھے۔
ادھر بھارت کے اسپنر کلدیپ یادو نے ٹیسٹ بولرز کی رینکنگ میں اپنے کیریئر کی بہترین 14ویں پوزیشن حاصل کی ہے۔
انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دو میچوں کی سیریز میں 12 وکٹیں 19.50 کی اوسط سے حاصل کیں۔ بھارتی اوپنر یَشسوی جیسوال بھی پہلی اننگز میں 175 رنز بنانے کے بعد ساتویں سے پانچویں نمبر پر آگئے ہیں۔