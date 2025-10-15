لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

بدھ, اکتوبر 15, 2025  
21 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

افغان لیگ اسپنر راشد خان ون ڈے کرکٹ کے نمبر ون باؤلر بن گئے

افغان لیگ اسپنر نے یہ کامیابی بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں شاندار کارکردگی دکھانے کے بعد حاصل کی۔
ویب ڈیسک
شائع 15 اکتوبر 2025 07:14pm
کھیل

کرکٹ انفو کے مطابق افغانستان کے لیگ اسپنر راشد خان نے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں شاندار کارکردگی دکھانے کے بعد ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ (ODI) میں دنیا کے نمبر ون باؤلر کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔

ابوظہبی میں کھیلی گئی تین میچوں کی سیریز میں افغانستان نے بنگلہ دیش کو 3-0 سے شکست دی۔

راشد خان نے ان میچوں میں 11 وکٹیں حاصل کیں، صرف 6.09 کی اوسط اور 2.73 کی اکانومی ریٹ کے ساتھ۔ وہ چھٹے نمبر سے اوپر آتے ہوئے 710 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست ہیں، جبکہ جنوبی افریقہ کے کیشو مہاراج ان سے 30 پوائنٹس پیچھے ہیں۔

راشد خان اس سے قبل نومبر 2024 میں بھی عالمی نمبر ون بولر رہ چکے ہیں۔

بیٹنگ رینکنگ میں افغانستان کے ابراہیم زدران بھی نمایاں رہے، جنہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں 213 رنز (تین اننگز میں 71 کی اوسط سے) بنا کر نمبر 2 پوزیشن حاصل کر لی، جو کسی بھی افغان بیٹر کی اب تک کی بہترین درجہ بندی ہے۔ وہ صرف 20 پوائنٹس شبھمن گل (نمبر 1) سے پیچھے اور 8 پوائنٹس روہت شرما (نمبر 3) سے آگے ہیں۔

آل راؤنڈرز کی رینکنگ میں عظمت اللہ عمرزئی نے زمبابوے کے سکندر رضا سے پہلا مقام دوبارہ چھین لیا۔ عمرزئی نے سیریز میں 7 وکٹیں حاصل کیں اور 60 رنز بھی بنائے۔ وہ فروری سے اگست 2025 کے درمیان بھی نمبر ون رہے تھے۔

AAJ News Whatsapp

ادھر بھارت کے اسپنر کلدیپ یادو نے ٹیسٹ بولرز کی رینکنگ میں اپنے کیریئر کی بہترین 14ویں پوزیشن حاصل کی ہے۔

انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دو میچوں کی سیریز میں 12 وکٹیں 19.50 کی اوسط سے حاصل کیں۔ بھارتی اوپنر یَشسوی جیسوال بھی پہلی اننگز میں 175 رنز بنانے کے بعد ساتویں سے پانچویں نمبر پر آگئے ہیں۔

rashid khan

Afghanistan Cricket

International Criminal Court (ICC)

bangladesh vs afghanistan

ODI Rankings

cric info

No1 Bowler

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین