پابندیوں سے متعلق نئی پالیسی نامنظور، صحافیوں نے پینٹاگون خالی کردیا
امریکا میں 30 سے زائد میڈیا اداروں نے پینٹاگون کی نئی میڈیا پالیسی پر دستخط کرنے سے انکار کرتے ہوئے پینٹاگون میں اپنے دفاتر چھوڑ دیے اور اپنے صحافتی شناختی کارڈ واپس کر دیے، جب کہ نئی پابندیاں نافذ ہو گئیں۔
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق میڈیا اداروں نے نئی پالیسی کو آزادی صحافت اور آزادانہ رپورٹنگ کے لیے خطرہ قرار دیدیا۔ ایک بیان میں کہا کہ پابندیاں امریکی فوج کی رپورٹنگ کرنے سے نہیں روک سکتیں۔ پینٹاگون پریس ایسوسی ایشن نے اسے صحافتی آزادی کے لیے سیاہ دن قرار دیا ہے۔
وزارت دفاع نے منگل تک نیوز آؤٹ لیٹس کو نئی پینٹاگون تک رسائی کی پالیسی پر دستخط کرنے یا اپنے صحافتی شناختی کارڈ اور پینٹاگون کے دفاتر کی رسائی کھو دینے کا فیصلہ کرنے کی آخری تاریخ مقرر کی تھی۔
کم از کم 30 نیوز اداروں، جن میں رائٹرز بھی شامل ہے، نے نئی پالیسی پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، اس بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اس سے صحافتی آزادیوں کو خطرہ ہے اور دنیا کی سب سے طاقتور فوج پر آزادانہ رپورٹنگ کی صلاحیت متاثر ہو گی۔
نئی پالیسی کے تحت صحافیوں کو پینٹاگون کی رسائی کے حوالے سے نئے قوانین کو تسلیم کرنا ہوگا، جن میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر وہ محکمہ کے اہلکاروں سے خفیہ اور بعض غیر خفیہ معلومات کے بارے میں سوال کریں تو انہیں سیکیورٹی رسک قرار دیا جا سکتا ہے اور ان کے پینٹاگون کے صحافتی بیجز واپس لے لیے جا سکتے ہیں۔
پینٹاگون پریس ایسوسی ایشن، جو 100 سے زائد نیوز اداروں کی نمائندگی کرتی ہے، بشمول رائٹرز، نے ایک بیان میں کہا کہ بدھ کا دن ”صحافتی آزادی کے لیے ایک سیاہ دن ہے“ اور اس سے امریکی حکومت کی شفافیت، پینٹاگون میں عوامی احتساب اور آزادی اظہار کے حوالے سے تشویش بڑھ گئی ہے۔
پینٹاگون کے ترجمان شاون پارنیل نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا، ”یہ پالیسی صحافیوں سے کسی بھی بات پر اتفاق کرنے کو نہیں کہتی، صرف یہ تسلیم کرنے کے لیے کہ وہ ہماری پالیسی کو سمجھتے ہیں۔ اس سے صحافیوں میں آن لائن ’مظلومیت‘ پیدا ہو گئی ہے۔ ہم اپنی پالیسی پر قائم ہیں کیونکہ یہ ہمارے فوجیوں اور ملکی سلامتی کے لیے بہترین ہے۔“
پینٹاگون میں صحافیوں نے بدھ کے روز میڈیا کے دفتر کے علاقے کو غیر معمولی طور پر خاموش پایا، جب کہ وہ اپنے سامان جیسے فرنیچر، کمپیوٹر سرورز، ٹی وی اسٹوڈیو کے صوتی مواد اور دیگر سامان نکال رہے تھے۔ واشنگٹن نیوز ریڈیو اسٹیشن WTOP کے نیشنل سیکیورٹی کورسپونڈنٹ، جے جے گرین نے کہا، ”میں نے کبھی بھی اس جگہ کو اتنا خاموش نہیں دیکھا، جیسے یہ شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح نہیں گونج رہا ہو۔“
گرین، جو 20 سال سے نیشنل سیکیورٹی کی رپورٹنگ کر رہے ہیں، نے بدھ کی صبح اپنے صحافتی شناختی کارڈ واپس کر دیے۔ ٹی وی چینلز کو اپنے سامان کو جمع کرنے کے لیے جمعہ تک کا وقت دیا گیا ہے۔
تصدیق شدہ صحافیوں کو پینٹاگون میں روایتی طور پر غیر خفیہ علاقوں تک رسائی ہوتی ہے اور وہ پینٹاگون کے پریس دفتر کے سامنے والے ہال میں کام کرتے ہیں، جو انہیں محکمہ کے ترجمانوں تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ صحافتی بیجز اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ پس منظر چیک سے گزر چکے ہیں۔
اسٹیفن لوسی، جو ڈیفنس نیوز کے لیے ایئر فورس کی رپورٹنگ کرتے ہیں، نے کہا، ”ہمیں کبھی بھی خفیہ علاقوں یا لوگوں کے دفاتر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں نہیں جانتا کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو جان بوجھ کر جاسوسی کرے، جیسا کہ کچھ لوگ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔“
رائٹرز کے ساتھ بات کرنے والے بعض صحافیوں نے کہا کہ نئی پابندیاں انہیں امریکی فوج کی رپورٹنگ سے نہیں روک سکتیں۔ پینٹاگون پریس ایسوسی ایشن کے ایک رکن نے، جنہوں نے گمنامی کی شرط پر بات کی، کہا، ”آئرنی کی بات یہ ہے کہ پینٹاگون کے رپورٹر اب ہال ویز میں کنٹرول شدہ معلومات کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔ ہم یہ سب انکرپٹڈ ایپ سگنل کے ذریعے کرتے ہیں۔“
پینٹاگون کی نئی پالیسی، دفاعی سکریٹری پیٹ ہیگسیٹھ کے تحت صحافتی رسائی پر لگائی جانے والی پابندیوں کا تازہ ترین اضافہ ہے، جو سابقہ فاکس نیوز ہوسٹ ہیں۔ فاکس نیوز ان نیوز اداروں میں شامل ہے جنہوں نے نئی پابندیوں پر دستخط کرنے سے انکار کیا ہے۔
یاد رہے کہ پینٹاگون نے میڈیا کو حساس مواد شائع نہ کرنے کا حلف نامہ دینے کا پابند کیا تھا ، تاہم بعد میں حلف نامے کی جگہ Acknowledge کرنے کے الفاظ ہدایت کا حصہ بنائے گئے۔
گزشتہ روز بھی اے بی سی، سی بی ایس، سی این این، این بی سی اور فاکس نیوز نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جو سی این این کمیونیکیشن کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیا گیا۔
ان اداروں کا کہنا تھا کہ یہ نئے تقاضے صحافیوں کی ملک اور دنیا کو اہم قومی سلامتی کے مسائل کے بارے میں باخبر رکھنے کی صلاحیت کو محدود کر دیں گے۔