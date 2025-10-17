لائیو ٹی وی  
کیا پاکستان میں شدید ترین سردی پڑنے والی ہے؟ محکمہ موسمیات نے اہم بیان جاری کردیا

موسمی حالات سے متعلق معلومات صرف محکمہ موسمیات کی آفیشل ویب سائٹ سے حاصل کریں، ترجمان
شائع 17 اکتوبر 2025 12:27am
محکمہ موسمیات نے رواں سال پاکستان میں شدید ترین سردی پڑنے سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کی سختی سے تردید کی ہے۔

موسمیاتی تبدیلی نے انسانی زندگی کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ دس سر فہرست ممالک میں شامل ہیں اور حالیہ چند سالوں میں طوفانی بارشوں، کلاؤڈ برسٹ اور تباہ کن سیلاب سے ملکی معیشت تباہ اور عوام کی غربت میں اضافہ کیا ہے۔

اب سے کچھ دن قبل ایک خبر آئی تھی جس میں عالمی موسمیاتی ماہرین نے پاکستان میں رواں برس کئی دہائیوں بعد کڑاکے دار شدید سردی پڑنے کی پیشگوئی کی تھی اور کہا تھا کہ غیر معمولی سردی نایاب موسمیاتی رجحان “لا نینا” کے باعث ہوگی۔

اس حوالے سے جمعرات کو محکمہ موسمیات پاکستان کا بھی اہم بیان سامنے آ گیا ہے، جس میں رواں سال پاکستان میں ”ریکارڈ توڑ سردی“ سے متعلق گردش کرتی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ریکارڈ توڑ سردی کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں۔

محکمہ موسمیات کے مطابق دسمبر سے فروری تک ملک میں درجہ حرارت معمول سے قدرے زیادہ رہنے کا امکان ہے جب کہ زیادہ تر علاقوں میں ہلکی یا معمول کی بارش اور معتدل سردی متوقع ہے۔

محکمہ نے بتایا کہ ”لا نینا“ کا اثر موسمِ سرما کی شدت کو کم کرے گا، پنجاب اور سندھ میں درجہ حرارت معمول سے کچھ زیادہ رہنے کی پیشگوئی ہے جب کہ شمالی اور مغربی پہاڑی علاقوں میں برفباری معمول سے کم ہونے کا امکان ہے۔

عوام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ موسمی حالات سے متعلق معلومات صرف محکمہ موسمیات کی آفیشل ویب سائٹ سے حاصل کریں اور غیر مصدقہ خبروں یا سوشل میڈیا پر گردش کرتی افواہوں پر یقین نہ کریں کیوں کہ جھوٹی اطلاعات عوام میں غیر ضروری ابہام پیدا کرتی ہیں۔

