جمعہ, اکتوبر 17, 2025  
23 Rabi Al-Akhar 1447  
سونے کے بڑھتے نرخ نے عوام کے ہوش اُڑا دیے، ہزاروں روپے کا بڑا اضافہ

عالمی مارکیٹ میں سونا 141 ڈالر مہنگا ہوکر 4358 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
اپ ڈیٹ 17 اکتوبر 2025 01:28pm
پاکستان

عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونا کی قیمتوں کا نیا ریکارڈ بن گیا، فی تولہ سونا ایک دن میں 14 ہزار 100 روپے مہنگا ہوگیا۔

آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں فی تولہ سونا 14 ہزار 100 روپے مہنگا ہونے کے بعد 4 لاکھ 56 ہزار 900 روپے کا ہوگیا۔

اسی طرح 10 گرام سونے کا بھاؤ 12 ہزار 89 روپے بڑھنے کے بعد 3 لاکھ 91 ہزار 718 روپے ہو گیا۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 141 ڈالر کے اضافے سے 4 ہزار 358 ڈالر کی نئی بلند سطح پر آگئی ہے۔

