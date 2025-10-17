سونے کے بڑھتے نرخ نے عوام کے ہوش اُڑا دیے، ہزاروں روپے کا بڑا اضافہ
عالمی مارکیٹ میں سونا 141 ڈالر مہنگا ہوکر 4358 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا
عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونا کی قیمتوں کا نیا ریکارڈ بن گیا، فی تولہ سونا ایک دن میں 14 ہزار 100 روپے مہنگا ہوگیا۔
آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں فی تولہ سونا 14 ہزار 100 روپے مہنگا ہونے کے بعد 4 لاکھ 56 ہزار 900 روپے کا ہوگیا۔
اسی طرح 10 گرام سونے کا بھاؤ 12 ہزار 89 روپے بڑھنے کے بعد 3 لاکھ 91 ہزار 718 روپے ہو گیا۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 141 ڈالر کے اضافے سے 4 ہزار 358 ڈالر کی نئی بلند سطح پر آگئی ہے۔
Gold prices
gold market
Gold rates Pakistan
Gold Rates 2025
gold rate increase
مزید خبریں
میرعلی میں سیکیورٹی فورسز پر خودکش حملے کی کوشش ناکام، 4 خوارجی ہلاک
افغانستان کے ساتھ جائز شرائط پر بات چیت کے لیے تیار ہیں: وزیراعظم کی پیشکش
ثالثی کی کوششیں: پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات آج قطر میں ہوں گے
وفاقی وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب کی چین کے نائب وزیرِ خزانہ سے ملاقات
کیا پاکستان میں شدید ترین سردی پڑنے والی ہے؟ محکمہ موسمیات نے اہم بیان جاری کردیا
پنجاب حکومت کا عمران خان کے متنازع بیان پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ
مقبول ترین