مسٹر بیسٹ اور بالی وُڈ کے تینوں خان ایک فریم میں، سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی
سعودی عرب کے شہر ریاض میں جاری ”جوائے فورم 2025“ کے دوران سوشل میڈیا پر اس وقت طوفان برپا ہوگیا جب دنیا کے مشہور یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے ایک تصویر شیئر کی، جس میں بولی وُڈ کے تین بسپر اسٹارز شاہ رخ خان، سلمان خان اور عامر خان اُن کے ساتھ موجود ہیں۔
یہ تصویر سعودی عرب میں جوائے فورم کے موقع پر لی گئی تھی، جسے مسٹر بیسٹ نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، ”ہیے انڈیا، کیا ہم سب کچھ ساتھ میں کریں؟“
اس ایک جملے نے مداحوں میں قیاس آرائیاں شروع کر دیں کہ شاید مسٹر بیسٹ جلد ہی ان تینوں خانز کے ساتھ کسی بڑے پراجیکٹ یا ویڈیو میں نظر آئیں گے۔
تصویر میں شاہ رخ خان اور سلمان خان اسٹائلش سوٹ میں دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ عامر خان روایتی انداز میں سیاہ کُرتے اور سفید پاجامے میں نمایاں ہیں۔ مسٹر بیسٹ سادہ مگر پُرکشش بلیک لباس میں تینوں اسٹارز کے ساتھ خوشگوار انداز میں مسکراتے نظر آتے ہیں۔
جیسے ہی تصویر وائرل ہوئی، ایکس (ٹوئٹر) پر مداحوں کے تبصرے آنے لگے۔ ایک صارف نے لکھا، ’امبانی کے بعد صرف مسٹر بیسٹ نے تینوں خانز کو ایک ساتھ لا کھڑا کیا!‘
ایک اور نے کہا، ’یہ تصویر تاریخ ہے، مسٹر بیسٹ اور بالی وُڈ کے تینوں بادشاہ ایک فریم میں، اگلا سرپرائز کیا ہونے والا ہے؟‘
یہ تصویر اس لیے بھی خاص ہے کہ ’شاہ رخ، سلمان اور عامر خان‘ تین دہائیوں سے بالی وُڈ کے سب سے بڑے نام ہیں، مگر اُنہیں ایک ساتھ دیکھنے کے مواقع نہایت کم ملتے ہیں۔ آخری بار یہ تینوں عامر خان کی فلم ”ستارے زمین پر“ کی خصوصی نمائش پر ایک ساتھ نظر آئے تھے۔