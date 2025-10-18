افغانستان کرکٹ بورڈ کا پاکستان کے ساتھ تین ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں شرکت سے انکار
افغانستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے ساتھ تین ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں شرکت سے انکار کر دیا۔ پکتیکا واقعے کے باعث افغان بورڈ نے احتجاجاً پاکستان کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔17 نومبر سے شیڈول سیریز میں پاکستان اور افغانستان کے ساتھ سری لنکن ٹیم نے شرکت کرنا تھی۔
افغانستان کرکٹ بورڈ نے پکتیکا صوبے میں حالیہ ہونے والے واقعے کے ردعمل میں پاکستان کے ساتھ تین ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔
افغان کرکٹ بورڈ کی جانب سے یہ فیصلہ ایک احتجاجی اقدام کے طور پر سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف کسی بھی میچ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا۔
اس سیریز کا انعقاد 17 نومبر سے کیا جانا تھا، جس میں پاکستان، افغانستان اور سری لنکا کی ٹیمیں شرکت کرنے والی تھیں۔ افغانستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ پکتیکا میں ہونے والے واقعے کے نتیجے میں لیا گیا، جہاں افغان شہریوں کی جانوں کا ضیاع ہوا تھا۔
اس فیصلے کے بعد سری لنکا کی ٹیم اب اس سیریز میں اکیلی پاکستان کے ساتھ شرکت کرے گی، جبکہ افغانستان نے اپنے موقف کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کسی بھی کرکٹ میچ میں شامل نہیں ہو سکتے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور دونوں ملکوں کے کرکٹ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ تاہم، پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ افغانستان کرکٹ بورڈ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور مستقبل میں دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ روابط کو بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔
افغانستان کرکٹ بورڈ کے بیان کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ٹرائی نیشن ٹی ٹوئنٹی سیریز اپنے شیڈول کے مطابق ہو گی۔
ترجمان پی سی بی کا کہنا ہے کہ تیسری ٹیم کا آپشن دیکھا جا رہا ہے اور انتظامات جاری ہیں، اس حوالے سے فیصلہ بہت جلد کر دیا جائے گا۔
خیال رہے کہ پاکستان میں ٹرائی سیریز ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ 17 سے 29 نومبر تک شیڈولڈ ہے۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں شامل ہیں۔