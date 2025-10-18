لائیو ٹی وی  
پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان دوحا مذاکرات کا آغاز

وفود کے درمیان پاکستان پر خوارج کے حملے روکنے کے ایک نکاتی ایجنڈے پر بات چیت جاری ہے۔
شوکت پراچہ
اپ ڈیٹ 18 اکتوبر 2025 06:34pm
پاکستان

ترجمان دفترِ خارجہ کے مطابق فریقین کے درمیان بات چیت کا محور سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے اور پاک–افغان سرحد پر امن و استحکام کی بحالی ہے۔ قطر نے اس عمل میں ثالث کا کردار ادا کیا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی کشیدگی کو کم کیا جا سکے اور مذاکرات کے ذریعے مستقل حل تلاش کیا جا سکے۔

سرحدی کشیدگی کے بعد پاکستان اور افغان طالبان کے مابین مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحا میں ہو رہے ہیں۔ مذاکرات میں پاکستان کے اعلیٰ سطحی وفد کی قیادت وزیرِ دفاع خواجہ محمد آصف کر رہے ہیں جبکہ افغان وفد کی قیادت وزیرِ دفاع ملا محمد یعقوب کر رہے ہیں۔

وفود کے درمیان بات چیت ایک نکاتی ایجنڈے پر ہو رہی ہے، جس کا مقصد پاکستان پر خوارج کے حملے روکنا ہے۔

ترجمان دفترِ خارجہ کے مطابق بات چیت کا محور سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے اور امن و استحکام کے فروغ پر ہے۔ فریقین سے توقع ہے کہ وہ حالیہ کشیدگی کے خاتمے اور دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے عملی اقدامات پر اتفاق کریں گے۔

پاکستانی وفد نے دوٹوک مؤقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ خوارج کے حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے اور اگر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔

فریقین نے مذاکرات کے دوران 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی کو مذاکرات کے دورانیے تک برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔

دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے کابل انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود دہشتگرد گروہوں کے خلاف قابلِ تصدیق کارروائیاں کرے۔

ترجمان نے قطر کی جانب سے جاری ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہاکہ یہ مذاکرات خطے میں پائیدار امن و استحکام کی سمت ایک مثبت پیش رفت ہیں۔

