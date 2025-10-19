عمران خان کی سابقہ ساس انتقال کر گئیں
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی عمران خان کی سابق خوشدامن (ساس) اور جمائما گولڈ اسمتھ کی والدہ لیڈی اینابیل گولڈ اسمتھ 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں۔
برطانوی میڈیا کے مطابق لیڈی اینابیل 11 جون 1934 کو لندن میں پیدا ہوئیں اور برطانیہ کے سماجی و اشرافی حلقوں میں نمایاں مقام رکھتی تھیں۔
لیڈی اینابیل گولڈ اسمتھ کے 6 بچے تھے جن میں جمائما گولڈ اسمتھ کے علاوہ معروف سیاست دان اور رچمنڈ پارک سے سابق رکن پارلیمنٹ زیک گولڈ اسمتھ بھی شامل ہیں۔
لیڈی اینابیل کے دو بیٹے مختلف سانحات میں جاں بحق ہوئے، ایک مغربی افریقہ میں انتقال کر گیا جبکہ دوسرے کو شیر نے حملہ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق لیڈی اینابیل کے شوہر سر جیمز گولڈ اسمتھ نے اپنی اہلیہ کے نام پر لندن کے مے فئیر علاقے میں مشہور نائٹ کلب ”اینا بیلز“ قائم کیا تھا، جو برطانوی اشرافیہ اور شاہی خاندان کے افراد کا پسندیدہ مقام سمجھا جاتا تھا۔
اینا بیل نے محض 15 برس کی عمر میں ”لیڈی اینابیل“ کا خطاب حاصل کر لیا تھا۔ ان کی پہلی شادی مارک برلے سے 21 سال تک قائم رہی، جس کے بعد 1978 میں انہوں نے سر جیمز گولڈ اسمتھ سے دوسری شادی کی۔
ان کے بیٹے زیک گولڈ اسمتھ کو برطانوی ہاؤس آف لارڈز میں شامل کیا گیا تھا، جبکہ 2016 میں انہوں نے میئر لندن کے انتخاب میں صادق خان کے خلاف حصہ بھی لیا تھا۔
واضح رہے کہ لیڈی اینابیل کی بیٹی جمائما گولڈ اسمتھ نے 1995 میں پاکستان کے سابق وزیرِاعظم اور بانی تحریک انصاف عمران خان سے شادی کی تھی، جو بعد ازاں 2004 میں طلاق پر اختتام پذیر ہوئی۔
لیڈی اینابیل کی وفات پر برطانوی سماجی و سیاسی حلقوں میں گہرے دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے، جہاں انہیں ایک بااثر، پر وقار اور خوش گفتار شخصیت کے طور پر یاد کیا جا رہا ہے۔