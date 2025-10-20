لائیو ٹی وی  
پیر, اکتوبر 20, 2025  
26 Rabi Al-Akhar 1447  
’آپ جوانی میں تھے تو میں بچپن میں آپ کا میچ دیکھتا تھا‘: عمر رسیدہ آصف کے ڈیبیو پر شاہین کی چھیڑ چھاڑ

ایک نوجوان اسٹار کی جانب سے اپنے سینئر ہیرو کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے اس منظر نے سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلا دی
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 20 اکتوبر 2025 02:26pm
کھیل

کرکٹ کے میدان میں ایک دلچسپ لمحہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب پاکستان کے اسٹار فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی نے 38 سالہ اسپنر آصف آفریدی کو ان کی پہلی ٹیسٹ کیپ پیش کی۔ آصف آفریدی جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں ڈیبیو کرنے والے پاکستانی تاریخ کے تیسرے سب سے عمر رسیدہ کرکٹر بن گئے ہیں۔

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں شاہین آفریدی کو آصف آفریدی کے ساتھ اپنی بچپن کی یادیں شیئر کرتے ہوئے دیکھا گیا۔

شاہین آفریدی نے کہا، ”آصف بھائی جب اپنی جوانی میں تھے تو میں اپنے بھائی کے ساتھ گراؤنڈ میں جاکر ان کے میچز دیکھتا تھا، اس وقت بڑا مزہ آتا تھا۔ آصف بھائی بڑے محنتی ہیں اور انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں ہار نہیں مانی، یہ کھیلتے رہے اور ہر جگہ پر انہوں نے پرفارمنس دی، نیشنل ٹی ٹوئنٹی اور پی ایس ایل میں مسلسل پرفارم کرتے رہے۔ آپ اس پاکستان کیپ کے واقعی حقدار ہیں۔ بہت بہت مبارک ہو۔“

شاہین کے یہ جملے سنتے ہی ٹیم کے تمام کھلاڑیوں نے تالیاں بجا کر آصف آفریدی کو داد دی۔ ایک نوجوان اسٹار کی جانب سے اپنے سینئر ہیرو کو خراجِ تحسین پیش کرنے کے اس منظر نے سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلا دی۔

شائقینِ کرکٹ نے سوشل میڈیا پر اس موقع کو “حقیقی آفریدی لمحہ” قرار دیا، کیونکہ ایک آفریدی نے دوسرے آفریدی کو عزت اور جذبے کے ساتھ نئی شروعات کا تحفہ دیا۔

آصف آفریدی کون ہیں؟

پشاور سے تعلق رکھنے والے آصف آفریدی نے 57 فرسٹ کلاس میچز میں 198 وکٹیں حاصل کیں۔ حالیہ حنیف محمد ٹرافی میں وہ صرف پانچ میچز میں 33 وکٹوں کے ساتھ ٹورنامنٹ کے ٹاپ بالر رہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ آصف آفریدی نے 38 سال اور 299 دن کی عمر میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا اور یوں وہ پاکستان کے تیسرے سب سے عمر رسیدہ ڈیبیو کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔ ان سے پہلے یہ اعزاز مِیران بخش (47 سال)اور امیر الہیٰ (44 سال) کے پاس ہے۔

پاکستان کے اُن کھلاڑیوں کی فہرست جنہوں نے بڑی عمر میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا:

کھلاڑی کا نام عمر مخالف ٹیم مقام آغاز کی تاریخ
میران بخش 47 سال، 284 دن بھارت لاہور 29 جنوری 1955
امیر الہی 44 سال، 45 دن بھارت دہلی 16 اکتوبر 1952
آصف آفریدی 38 سال، 299 دن جنوبی افریقہ راولپنڈی 20 اکتوبر 2025
تابش خان 36 سال، 146 دن زمبابوے ہرارے 7 مئی 2021
گل محمد 34 سال، 362 دن آسٹریلیا کراچی 11 اکتوبر 1956

یہ اُن 10 کھلاڑیوں کی فہرست ہے جنہوں نے بڑی عمر میں ٹیسٹ کرکٹ میں ڈیبیو کیا:

کھلاڑی کا نام ٹیم عمر مخالف ٹیم مقام تاریخ
جیمز ساؤتھرٹن انگلینڈ 49 سال، 119 دن آسٹریلیا میلبورن 15 مارچ 1877
میران بخش پاکستان 47 سال، 284 دن بھارت لاہور 29 جنوری 1955
ڈان بلیکی آسٹریلیا 46 سال، 253 دن انگلینڈ سڈنی 14 دسمبر 1928
برٹ آئرن مونگر آسٹریلیا 46 سال، 237 دن انگلینڈ برسبین 30 نومبر 1928
نیلسن بیٹانکورٹ ویسٹ انڈیز 42 سال، 242 دن انگلینڈ پورٹ آف اسپین 1 فروری 1930
راکلی ولسن انگلینڈ 41 سال، 337 دن آسٹریلیا سڈنی 25 فروری 1921
رستم جی جمشیجی بھارت 41 سال، 27 دن انگلینڈ ممبئی 15 دسمبر 1933
آرچی وائلز ویسٹ انڈیز 40 سال، 345 دن انگلینڈ مانچسٹر 22 جولائی 1933
عمر ہنری جنوبی افریقہ 40 سال، 295 دن بھارت ڈربن 13 نومبر 1992
سیپ کنیئر انگلینڈ 40 سال، 216 دن آسٹریلیا سڈنی 15 دسمبر 1911

