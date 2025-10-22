نائیجیریا میں آئل ٹینکر الٹنے سے دھماکا، 35 افراد زندہ جل گئے

نائیجیریا میں آئل ٹینکر الٹنے سے دھماکا، 35 افراد زندہ جل گئے
نائیجیریا کی ریاست نائیجر میں ایک آئل ٹینکر حادثے کا شکار ہو کر الٹ گیا، جس کے بعد دھماکا ہوا، جس کے نتیجے میں 35 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔
عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نائیجیریا کی فیڈرل روڈ سیفٹی کور (ایف آر ایس سی) نے بتایا کہ ریاست نائیجر میں آئل ٹینکر حادثے کا شکار ہو کر الٹ گیا اور دھماکا ہوا۔
ایف آر ایس سی کے سیکٹر کمانڈر نائیجر عائیشاتو سعدو کے مطابق ٹینکر روڑ پر پھسل کر حادثے کا شکار ہو، جس کے نتیجے میں پیٹرول گرنا شروع ہوا اور تھوڑی دیر میں آگ بھڑک اٹھی, ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ نائیجیریا میں اس قسم کے حادثات معمول بن چکے ہیں، جہاں پٹرولیم مصنوعات کی ترسیل محدود پائپ لائن انفراسٹرکچر کی کمی کے سبب روڈ ٹرانسپورٹ پر منحصر ہے۔ سڑکوں کی خستہ حالت اور گڑھوں کی بھرمار ان حادثات کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے ہر سال کئی افراد جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔