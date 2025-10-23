پاکستان نے جنوبی افریقا اور سری لنکا سیریز کے لیے اسکواڈز کا اعلان کر دیا
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے جنوبی افریقا، سری لنکا اور زمبابوے کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے قومی اسکواڈز کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ٹیم 15 جبکہ ون ڈے اسکواڈ 16 کھلاڑیوں پر مشتمل ہے۔
پی سی بی کے مطابق پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان تین میچوں پر مشتمل ٹی ٹوئنٹی سیریز 28 اکتوبر سے یکم نومبر تک کھیلی جائے گی، جب کہ دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز فیصل آباد میں 4 سے 8 نومبر تک شیڈول ہے۔
اسی دوران تین ملکی ون ڈے سیریز میں پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے شامل ہوں گے، جو 17 سے 29 نومبر تک منعقد ہوگی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دو طرفہ ون ڈے سیریز 11 سے 15 نومبر تک راولپنڈی میں کھیلی جائے گی۔
ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا کے سپرد کی گئی ہے، جب کہ ون ڈے اسکواڈ کی کپتانی شاہین شاہ آفریدی کریں گے۔ ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں عثمان طارق کو پہلی بار موقع دیا گیا ہے، جب کہ عبدالصمد، بابر اعظم اور نسیم شاہ ٹیم میں واپس آگئے ہیں۔ ون ڈے اسکواڈ میں فیصل اکرم، حارث رؤف اور حسیب اللہ کی واپسی ہوئی ہے۔
ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ
سلمان علی آغا (کپتان)، عبدالصمد، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، حسن نواز، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، سلمان مرزا، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، شاہین آفریدی، عثمان خان اور عثمان طارق شامل ہیں۔ ریزرو کھلاڑیوں میں فخر زمان، حارث رؤف اور سفیان مقیم شامل ہیں۔
ون ڈے اسکواڈ
شاہین آفریدی (کپتان)، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، فیصل اکرم، فخر زمان، حارث رؤف، حسیب اللہ، حسن نواز، حسین طلعت، محمد نواز، محمد رضوان، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صائم ایوب اور سلمان علی آغا ٹیم کا حصہ ہیں۔