وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دے دی
وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان (ٹی ایل پی) پر پابندی کی منظوری دے دی۔ ٹی ایل پی پر پابندی کی سفارش پنجاب حکومت نے کی تھی۔
وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اعلامیے کے مطابق اسلام آباد میں وزیراعظم شہبازشریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں کابینہ نے متفقہ طور پر ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دے دیا۔
اعلامیے کے مطابق کابینہ کو پرتشدد اور دہشت گردانہ سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی، حکومت پنجاب کے اعلیٰ افسران نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ 2016 سے قائم اس تنظیم نے ملک میں شر انگیزی کو ہوا دی۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی منظوری دینے کے بعد وزارت داخلہ کو ضابطے کی کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔
واضح رہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ٹی ایل پی پر پابندی کا ریفرنس وزارت داخلہ کو بھیجا گیا تھا۔
آج ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں میں وزارت داخلہ نے سمری کابینہ کو بھجوائی جس میں ٹی ایل پی پر پابندی انسداد دہشت گردی ایکٹ کی سیکشن الیون بی ون کے تحت تجویز کی گئی۔
سمری میں کہا گیا کہ ٹی ایل پی پر نفرت انگیز تقاریر کرنے پر پابندی عائد کی جائے، ٹی ایل پی فرقہ وارانہ انتہا پسندی اور تشدد میں ملوث ہے، ٹی ایل پی بین الاقوامی تعلقات خراب کرنےکا باعث بنی۔
مذہبی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن جاری
لاہور میں مذہبی جماعت کے پرتشدد مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق اب تک 954 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے، جنہیں لوکیٹرز اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تلاش کیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق تشدد کے الزام میں مذہبی جماعت کے 4،500 سے زائد ملزمان مطلوب ہیں، جو کہ اس وقت دوسرے اضلاع میں چھپے ہوئے ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور پولیس کو آئی جی آفس سے 4،500 سے زائد افراد کی لسٹ فراہم کی گئی ہے۔ جس کے مطابق مفرور ملزمان کی گرفتاری کیلئے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، جو دوسرے اضلاع میں چھاپے مار کارروائیاں کر رہی ہیں۔
ترجمان پنجاب حکومت کا بیان
قبل ازیں لاہور میں صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے بتایا تھا کہ جماعت کے اندرون و بیرون ملک 3،600 فنانسرز کی نشاندہی ہو چکی ہے، اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے ہیں اور فنڈنگ مکمل طور پر بند ہے۔
عظمیٰ بخاری کے مطابق ٹی ایل پی کے رہنما اور کارکن پُرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں، شہری املاک کو نقصان پہنچایا اور پولیس اہلکاروں پر حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ انتہا پسند سرگرمیوں کی دوبارہ کوشش کی گئی تو سخت کارروائی ہوگی، ریاست کے خلاف کسی کو لڑنے نہیں دیا جائے گا۔