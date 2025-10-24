علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم
انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت کے دوران علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے باوجود عدم حاضری پر ان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔
عدالت نے علیمہ خان کے بینک اکاؤنٹ فریز کرنے کے احکامات بھی جاری کیے اور نادرا و امیگریشن حکام کو پاسپورٹ ضبط کرنے کی ہدایات دی۔
عدالت نے علیمہ خان کے ضامن عمر شریف کی جائیداد بھی ضبط کرنے کا حکم دیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ملزمہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں لیکن عدالت پیش نہیں ہوتیں۔
اس دوران اسپیشل پراسیکیوٹر ظہیر شاہ عدالت میں پیش ہوئے، تاہم علیمہ خان کا کوئی وکیل عدالت میں حاضر نہیں ہوا۔ مقدمے میں نامزد دیگر 10 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے اور استغاثہ کے گواہان بھی مال مقدمہ سمیت موجود تھے۔
انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کو 27 اکتوبر تک ملتوی کر دیا۔