لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعہ, اکتوبر 24, 2025  
01 Jumada Al-Awwal 1447  
Monsoon 2025

علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم

عدالت نے علیمہ خان کے ضامن کی پراپرٹی بحقِ سرکار قرق کرنے بھی کا حکم دے دیا
fahad-bashir فہد بشیر
شائع 24 اکتوبر 2025 01:39pm
پاکستان

انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت کے دوران علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے باوجود عدم حاضری پر ان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔

عدالت نے علیمہ خان کے بینک اکاؤنٹ فریز کرنے کے احکامات بھی جاری کیے اور نادرا و امیگریشن حکام کو پاسپورٹ ضبط کرنے کی ہدایات دی۔

عدالت نے علیمہ خان کے ضامن عمر شریف کی جائیداد بھی ضبط کرنے کا حکم دیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ملزمہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں لیکن عدالت پیش نہیں ہوتیں۔

AAJ News Whatsapp

اس دوران اسپیشل پراسیکیوٹر ظہیر شاہ عدالت میں پیش ہوئے، تاہم علیمہ خان کا کوئی وکیل عدالت میں حاضر نہیں ہوا۔ مقدمے میں نامزد دیگر 10 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے اور استغاثہ کے گواہان بھی مال مقدمہ سمیت موجود تھے۔

انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کو 27 اکتوبر تک ملتوی کر دیا۔

court

identity card

Order to block

Aleema Khan's

and passport

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین