ہفتہ, اکتوبر 25, 2025  
02 Jumada Al-Awwal 1447  
ٹی ٹی پی کا سرحد پار نیٹ ورک بے نقاب: افغان خودکش بمبار کا اعترافی بیان منظرعام پر

دہشت گرد کے مطابق اس نے خودکش حملے کی تربیت شونکڑے میں حاصل کی
naveed-akbar نوید اکبر
شائع 24 اکتوبر 2025 10:07pm
پاکستان

کالعدم تحریک طالبان کے سرحد پار دہشت گردی کے تانے بانے ایک بار پھر بے نقاب ہو گئے۔ پشاور سے گرفتار افغان خودکش بمبار وسیم کا اعترافی بیان سامنے آ گیا۔

افغان خودکش بمبار وسیم کے مطابق اس نے خودکش حملے کی تربیت افغانستان کے علاقے شونکڑے کے مرکز میں حاصل کی۔

اعترافی بیان میں افغان خودکش بمبار کے مطابق مولوی صدیق اور کمانڈر رشید نے اسے ٹریننگ دی۔ جماعت الاحرار کے کارندے نے خودکش بمبار کی تربیت کے لیے راضی کیا۔

افغان بمبار نے انکشاف کیا کہ مئی 2024 میں پشاور میں خودکش حملہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس کے بعد وہ اسمگلنگ نیٹ ورکس کے ذریعے کوئٹہ اور پھر پشاور پہنچا۔ تاہم پشاور پہنچتے ہی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔

اعترافی بیان میں انکشافات کے بعد ٹی ٹی پی کے افغان سرزمین پر موجود تربیتی مراکز اور بھرتی نیٹ ورکس پر سنگین سوالات اٹھ گئے ہیں۔

