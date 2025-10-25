لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

ہفتہ, اکتوبر 25, 2025  
02 Jumada Al-Awwal 1447  
Monsoon 2025

کراچی: پولیس حراست میں نوجوان کی ہلاکت، تشدد کے بجائے قتلِ خطا کا مقدمہ درج

عرفان دورانِ تفتیش اچانک بے ہوش ہوگیا، اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جانبر نہ ہوسکا، مقدمے کا متن
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 25 اکتوبر 2025 06:04pm
پاکستان

کراچی میں پولیس حراست میں نوجوان کی ہلاکت کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں قتلِ خطا کے زمرے میں درج کرلیا گیا ہے۔ دوسری جانب مقتول کے ورثاء اپنی مدعیت میں قتل مقدمہ درج کروانے کے منتظر ہیں۔

کراچی میں سی آئی اے کے اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو) کی حراست میں نوجوان کی مبینہ طور پر پولیس تشدد سے ہلاکت کے معاملے میں نیا موڑ آگیا ہے۔

پولیس نے واقعے کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں قتلِ خطا (غلطی سے قتل) کے زمرے میں درج کرلیا ہے، جب کہ مقتول کے ورثا اپنی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج کرانا چاہتے ہیں۔

صدر تھانے میں ایس ایچ او ایس آئی یو کی مدعیت میں درج مقدمے کے مطابق ’تفتیشی افسران اے ایس آئی عابد اور سرفراز، ملزم عرفان سے تفتیش کر رہے تھے کہ اچانک ملزم کی طبعیت خراب ہوگئی اور وہ بے ہوش ہوگیا‘۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جانبر نہ ہوسکا’۔

AAJ News Whatsapp

کراچی میں سی آئی اے یونٹ کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت: پولیس تشدد پر سوالات اٹھ گئے

ایف آئی آر کے مطابق مقدمہ زیر دفعہ 319/34 کے تحت نامزد 6 اہلکاروں کے خلاف درج کیا گیا ہے، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”زیر حراست افراد کے خلاف درج مقدمہ مشکوک تھا“۔

واضح رہے کہ کراچی میں بائیس اکتوبر کی شب ایس آئی یو کی زیرحراست مبینہ تشدد سے نوجوان محمد عرفان کی ہلاکت ہوئی تھی۔ جس کے بعد ورثاء نے سہراب گوٹھ سردخانے کے باہر لاش سڑک پر رکھ کر دھرنا دے دیا تھا اور پولیس کے ساتھ مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا تھا۔

بعد ازاں سات اہلکاروں کی معطلی کی اطلاعات سامنے آئی تھیں تاہم ورثاء مقدمے کا اندراج اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی چاہتے تھے۔

جس کے بعد آج سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، تاہم ورثاء قتل کا مقدمہ اپنی مدعیت میں درج کرانے کے لیے لاش کے ہمراہ سہراب گوٹھ ایدھی سردخانے کے باہر دھرنا دیے بیھٹے ہیں۔

Sindh Police

human rights

CIA

SIU

Police Brutality

Special Investigation Unit

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین