کراچی: پولیس حراست میں نوجوان کی ہلاکت، تشدد کے بجائے قتلِ خطا کا مقدمہ درج
کراچی میں پولیس حراست میں نوجوان کی ہلاکت کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں قتلِ خطا کے زمرے میں درج کرلیا گیا ہے۔ دوسری جانب مقتول کے ورثاء اپنی مدعیت میں قتل مقدمہ درج کروانے کے منتظر ہیں۔
کراچی میں سی آئی اے کے اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو) کی حراست میں نوجوان کی مبینہ طور پر پولیس تشدد سے ہلاکت کے معاملے میں نیا موڑ آگیا ہے۔
پولیس نے واقعے کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں قتلِ خطا (غلطی سے قتل) کے زمرے میں درج کرلیا ہے، جب کہ مقتول کے ورثا اپنی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج کرانا چاہتے ہیں۔
صدر تھانے میں ایس ایچ او ایس آئی یو کی مدعیت میں درج مقدمے کے مطابق ’تفتیشی افسران اے ایس آئی عابد اور سرفراز، ملزم عرفان سے تفتیش کر رہے تھے کہ اچانک ملزم کی طبعیت خراب ہوگئی اور وہ بے ہوش ہوگیا‘۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جانبر نہ ہوسکا’۔
کراچی میں سی آئی اے یونٹ کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت: پولیس تشدد پر سوالات اٹھ گئے
ایف آئی آر کے مطابق مقدمہ زیر دفعہ 319/34 کے تحت نامزد 6 اہلکاروں کے خلاف درج کیا گیا ہے، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”زیر حراست افراد کے خلاف درج مقدمہ مشکوک تھا“۔
واضح رہے کہ کراچی میں بائیس اکتوبر کی شب ایس آئی یو کی زیرحراست مبینہ تشدد سے نوجوان محمد عرفان کی ہلاکت ہوئی تھی۔ جس کے بعد ورثاء نے سہراب گوٹھ سردخانے کے باہر لاش سڑک پر رکھ کر دھرنا دے دیا تھا اور پولیس کے ساتھ مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا تھا۔
بعد ازاں سات اہلکاروں کی معطلی کی اطلاعات سامنے آئی تھیں تاہم ورثاء مقدمے کا اندراج اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی چاہتے تھے۔
جس کے بعد آج سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، تاہم ورثاء قتل کا مقدمہ اپنی مدعیت میں درج کرانے کے لیے لاش کے ہمراہ سہراب گوٹھ ایدھی سردخانے کے باہر دھرنا دیے بیھٹے ہیں۔