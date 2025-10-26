لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, اکتوبر 26, 2025  
03 Jumada Al-Awwal 1447  
Monsoon 2025

حماس نے اسرائیلیوں کی لاشیں واپس نہ کیں تو معاہدے کے شریک ممالک کارروائی کریں گے، صدر ٹرمپ

غزہ میں بین الاقوامی امن فوج جلد تعینات کی جارہی ہے، امریکی صدر
ویب ڈیسک
شائع 26 اکتوبر 2025 11:11am
دنیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر حماس غزہ میں موجود یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہیں کرے گی تو امن معاہدے میں شامل دوسرے ممالک اس معاملے میں کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں اس پیشرفت پر گہری نظر رکھی جائے گی۔

صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ضرورت پڑنے پر قطر غزہ میں امن فوج بھیجنے کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے قطر کے امیر سے ملاقات کے دوران اس منصوبے کی حمایت کا ذکر کیا۔ اسی تناظر میں انہوں نے اعلان کیا کہ غزہ میں ایک بین الاقوامی عارضی امن فورس یا ”اسٹیبلائزیشن فورس“ جلد تعینات کی جائے گی۔

واشنگٹن کی جانب سے تیار کیے گئے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے کا ایک اہم جزو اسی عارضی بین الاقوامی فورس کی تشکیل ہے، جسے آئی ایس ایف (International Stabilization Force) کہا جا رہا ہے، جس کا مقصد فوری طور پر غزہ میں امن و امان بحال کرنا، تربیت یافتہ مقامی پولیس فورسز کی معاونت اور سرحدی حفاظت میں تعاون فراہم کرنا ہوگا۔

امریکہ کے ذمہ داران اور اعلی عہدیداروں نے کہا ہے کہ متعدد ممالک نے اس بین الاقوامی امن فورس میں شامل ہونے کی پیشکشیں کی ہیں اور تعیناتی کے لیے بین الاقوامی گفت و شنید جاری ہے، تاہم یہ واضح نہیں کہ حماس کی رضامندی یا سمجھوتے کے بغیر ایسی فورس کو کس طرح اور کہاں تعینات کیا جائے گا۔

AAJ News Whatsapp

یہ پیش رفت ایسے وقت سامنے آئی ہے جب معاہدے کے تحت یرغمالیوں کی رہائی اور لاشوں کی واپسی کو فوری مرحلے میں مکمل کرنے کی شرائط رکھی گئی ہیں اور دونوں فریقین پر عالمی دباؤ ہے کہ وہ انسانیت اور سلامتی کے تقاضے پورے کریں۔

بین الاقوامی سطح پر امن فورس کی تشکیل اور اس کے دائرہ کار کے بارے میں حتمی فیصلے ابھی باقی ہیں، مگر صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ اگر حماس مطلوبہ عمل انجام نہیں دیتی تو دیگر شراکت دار ممالک مل کر کارروائی کر سکتے ہیں۔

مبصرین کے مطابق، غزہ کے معاملے میں اگلے چند روز بہت اہم ہیں: یرغمالیوں کی رہائی یا لاشوں کی واپسی، بین الاقوامی امن فورس کی حتمی منظوری اور شراکت دار ممالک کی شریک کارروائی۔ یہ تینوں عوامل خطے میں آنے والے امن یا مزید کشیدگی کی راہ متعین کریں گے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس خبر کے لیے مختصر پوائنٹس یا سوال و جواب بھی بنا دوں تاکہ عام قاری کے لیے مزید آسانی ہو۔

Hamas

President Donald Trump

Gaza peace plan

International Stabilization Force

Dead Bodies of Israelis

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین