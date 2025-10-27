سمندری طوفان میلیسا امریکا کی سمت بڑھنے لگا، راستے میں جمیکا کے بڑی تباہی سے دوچار ہونے کا خدشہ
سمندری طوفان ”میلیسا“ کیوبا سے امریکا کی جانب بڑھنے لگا ہے، جبکہ امریکی ہریکین سینٹر نے خطرناک وارننگ جاری کردی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ طوفان کیٹیگری 4 میں داخل ہوچکا ہے اور آنے والے دنوں میں شدید تباہی مچا سکتا ہے۔
امریکی نیشنل ہریکین سینٹر کے مطابق میلیسا اس وقت ایک طاقتور سمندری طوفان کی شکل اختیار کرچکا ہے، جس کے نتیجے میں جمیکا، ہیٹی اور ڈومینیکن ریپبلک میں ”انتہائی خطرناک اور جان لیوا“ بارشوں، طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ طوفان کی زیادہ سے زیادہ رفتار 145 میل فی گھنٹہ تک پہنچ چکی ہے جبکہ اس کے اثرات 200 میل کے دائرے میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق طوفان کا مرکز اس وقت جمیکا کے دارالحکومت کنگسٹن سے تقریباً 125 میل جنوب مغرب میں واقع ہے، جبکہ کیوبا کے علاقے گوانتانامو سے 310 میل جنوب مغرب کی سمت بڑھ رہا ہے۔ پیش گوئی کے مطابق طوفان رواں ہفتے جمیکا سے ٹکرانے کے بعد جنوب مشرقی کیوبا اور بہاماس کے علاقوں کو متاثر کرے گا۔
ماہرینِ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ طوفان کے دوران سمندر کی سطح میں 9 سے 13 فٹ تک بلندی آسکتی ہے، جو تباہ کن لہروں کے ساتھ ساحلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا سکتی ہے۔
امریکی ماہر موسمیات اینڈریو کوزاک کے مطابق، ”جمیکا کا پہاڑی علاقہ اس طوفان کے اثرات کو مزید سنگین بنا سکتا ہے، کیونکہ پہاڑوں سے ٹکرا کر ہوا اوپر اٹھتی ہے اور بارش کی شدت بڑھ جاتی ہے۔“
انہوں نے مزید کہا کہ ”جمیکا کو 1988 کے ہولناک طوفان گلبرٹ کے بعد شاید یہ سب سے طاقتور طوفان برداشت کرنا پڑے۔“ گلبرٹ طوفان میں 45 افراد جاں بحق اور 70 کروڑ ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا تھا۔
سی بی ایس نیوز کے مطابق، جمیکا، ہیٹی اور مشرقی کیوبا میں 30 انچ (یعنی تقریباً ڈھائی فٹ) تک بارش متوقع ہے، جس کے باعث شدید لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کا امکان ہے۔
کیوبا کے صوبوں گرانما، سانتیاگو ڈی کیوبا، گوانتانامو اور ہولگوئن میں ہریکین وارننگ جاری کردی گئی ہے، جبکہ لاس تونس صوبے میں ٹراپیکل اسٹارم وارننگ نافذ ہے۔
ادھر گوانتانامو بے کے امریکی نیول اسٹیشن نے احتیاطی اقدام کے طور پر غیر ضروری اہلکاروں اور امریکی شہریوں کو جزیرے سے نکالنے کا عمل شروع کردیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق تمام افراد کو اتوار کی صبح تک محفوظ مقامات پر منتقل کردیا جائے گا۔
امریکی ہریکین سینٹر نے خبردار کیا ہے کہ میلیسا اگر موجودہ شدت برقرار رکھتی ہے تو یہ رواں سال بحرِ اوقیانوس کا سب سے طاقتور طوفان ثابت ہوسکتا ہے۔
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگلے چند دنوں میں جمیکا اور قریبی جزائر میں ”تباہ کن بارشیں، زمین کھسکنے کے واقعات، اور شدید ہوائیں“ جانی و مالی نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔
سمندری طوفان میلیسا کی پیش رفت پر امریکا سمیت پورے کیریبین خطے میں الرٹ جاری کردیا گیا ہے۔