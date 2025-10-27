لائیو ٹی وی  
اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا، ’شرح سود میں تبدیلی کا امکان نہیں‘

موجودہ مالیاتی صورتحال استحکام کی متقاضی ہے، لہٰذا مانیٹری پالیسی میں تسلسل برقرار رہنے کی توقع ہے، تجزیہ کار
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
اپ ڈیٹ 27 اکتوبر 2025 10:07am
کاروبار

اسٹیٹ بینک آف پاکستان آج نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ مرکزی بینک کی زری پالیسی کمیٹی کا اجلاس گورنر جمیل احمد کی زیرِ صدارت ہوگا، جس میں ملکی و بین الاقوامی معاشی حالات، افراطِ زر، اور شرحِ نمو سمیت دیگر معاشی اشاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔

ذرائع کے مطابق، اجلاس کے بعد اسٹیٹ بینک پالیسی ریٹ (شرحِ سود) سے متعلق باضابطہ اعلان کرے گا۔

اقتصادی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افراطِ زر کی موجودہ سطح اور معاشی حالات کے پیشِ نظر شرحِ سود میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ موجودہ مالیاتی صورتحال استحکام کی متقاضی ہے، لہٰذا مانیٹری پالیسی میں تسلسل برقرار رہنے کی توقع ہے۔

ایک حالیہ سروے رپورٹ کے مطابق، 88 فیصد تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ پالیسی ریٹ 11 فیصد پر برقرار رہے گا، جب کہ 10 فیصد ماہرین نے 50 بیسز پوائنٹس کی کمی کا امکان ظاہر کیا ہے۔ صرف 2 فیصد شرکاء کا خیال ہے کہ پالیسی ریٹ میں ایک فیصد کمی کی جا سکتی ہے۔

واضح رہے کہ ملک میں اس وقت بنیادی شرحِ سود 11 فیصد ہے، جو گزشتہ چند ماہ سے مستحکم سطح پر برقرار ہے۔ ماہرین کے مطابق، مہنگائی کے دباؤ میں کمی اور زرمبادلہ کے ذخائر میں بہتری کی صورت میں آئندہ مہینوں میں شرحِ سود میں کمی کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔

