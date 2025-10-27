Aaj News

بلوچستان میں بولان کی تحصیل بھاگ میں مسلح افراد کا حملہ، ایس ایچ او اور کانسٹیبل شہید

سہیل احمد
شائع 27 اکتوبر 2025 07:47pm
پاکستان

پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں بولان کی تحصیل بھاگ کے تھانوں اور نیشنل بینک پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔

تھانے میں موجود اہل کاروں نے دہشت گردوں سے بھرپور مقابلہ کیا اور دو دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا۔

فائرنگ کے تبادلے میں بہادری سے مقابلہ کرنے والے ایس ایچ او بھاگ لطف کھوسہ اور کانسٹیبل عظیم کھوسہ گولی لگنے سے شہید ہوگئے۔

ایس ایچ اور اہل کار کی میتیں سول اسپتال پہنچا دی گئیں۔ حکام نے حملے کے محرکات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

