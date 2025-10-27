بلوچستان میں بولان کی تحصیل بھاگ میں مسلح افراد کا حملہ، ایس ایچ او اور کانسٹیبل شہید
تھانے میں موجود اہلکاروں نے دہشت گردوں بھرپور مقابلہ کیا اور دو دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔
پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں بولان کی تحصیل بھاگ کے تھانوں اور نیشنل بینک پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا۔
تھانے میں موجود اہل کاروں نے دہشت گردوں سے بھرپور مقابلہ کیا اور دو دہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا۔
فائرنگ کے تبادلے میں بہادری سے مقابلہ کرنے والے ایس ایچ او بھاگ لطف کھوسہ اور کانسٹیبل عظیم کھوسہ گولی لگنے سے شہید ہوگئے۔
ایس ایچ اور اہل کار کی میتیں سول اسپتال پہنچا دی گئیں۔ حکام نے حملے کے محرکات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
بلوچستان
security forces
Law and Order
Police Station Attack
Bag Nari
Kachhi District
