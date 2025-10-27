آسٹریلوی خواتین کرکٹرز کے ساتھ ہراسانی کے واقعے پر بی جے پی رہنما نے متنازع بیان جاری کردیا
بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر اور بھارتیہ جنتہ پارٹی (بی جے پی) کے رہنما کیلاش وجے ورگیہ نے آسٹریلوی خواتین کرکٹرز کے ساتھ پیش آئے جنسی ہراسانی کے حالیہ واقعے پر متنازع بیان جاری کیا ہے جس پر اُنہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر نے اپنے بیان میں اُلٹا قصور وار آسٹریلوی کھلاڑیوں کو ٹھہرا دیا ہے۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بی جے پی رہنما کیلاش وجے ورگیہ نے کہا ہے کہ خواتین کھلاڑیوں کو ہوٹل چھوڑنے سے قبل انتظامیہ کو اطلاع دینی چاہیے تھی۔
بھارتی وزیر کا کہنا تھا کہ چونکہ کھلاڑیوں کی بڑی فین فالوونگ ہے، تو اس لیے انہیں پہلے سے ہی احتیاط برتنی چاہیے تھی۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ جب بھی کوئی کھلاڑی ہوٹل سے باہر نکلتا ہے، جیسے ہم مقامی سیکیورٹی کو آگاہ کرتے ہیں، ویسے ہی کھلاڑیوں کو بھی آگاہ کرنا چاہیے۔
واضح رہے کہ بھارت میں یہ افسوسناک واقعہ گزشتہ ہفتے جمعرات کو پیش آیا تھا جب دو خواتین آسٹریلوی کھلاڑی ہوٹل کے قریب موجود ایک کیفے جا رہی تھیں جس کے بعد ایک موٹر سائیکل سوار انہیں نامناسب انداز میں چھو کر فرار ہوا تھا۔
بعد ازاں سیکیورٹی منیجر کی شکایت پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایم آئی جی تھانے میں مقدمہ درج کیا تھا جس کے بعد ملزم عقیل خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔
دوسری جانب بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) نے اس واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ بورڈ نے یقین دہانی کرائی کہ وہ سیکورٹی پروٹوکول کا جائزہ لے گا اور انہیں مزید سخت کرے گا تاکہ ایسے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں۔