ایران نے پاک افغان سرحد پر کشیدگی ختم کرانے کی پیشکش کر دی

محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا
fahad-bashir فہد بشیر
شائع 29 اکتوبر 2025 05:05pm
پاکستان

ایران نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کم کرانے کے لیے برادرانہ کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی، جس میں پاک ایران تعلقات، علاقائی امن، دوطرفہ تعاون اور خطے کی مجموعی صورتحال پر مفصل تبادلہ خیال کیا گیا۔

محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایرانی صدر کے لیے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا اور انھیں پاک افغان بارڈر کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔

اس موقع پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کے لیے برادرانہ کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔

انہوں نے کہا کہ ایران پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور اپنے بھائی ملک کے بے پناہ تعاون کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔

صدر پزشکیان نے دوطرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے پاس باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔

وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس موقع پر کہا کہ ایران اور پاکستان علاقائی امن و استحکام کے شراکت دار ہیں اور باہمی تعاون خطے کے مستقبل کے لیے ناگزیر ہے۔

