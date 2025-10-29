کرم میں سیکیورٹی فورسز کا خوارج کے خلاف آپریشن، کیپٹن نعمان سلیم سمیت 6 جوان شہید

کرم میں سیکیورٹی فورسز کا خوارج کے خلاف آپریشن، کیپٹن نعمان سلیم سمیت 6 جوان شہید
آئی ایس پی آر کے مطابق خیبرپختونخوا کے ضلع کرم میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 7 خوارج مارے گئے جبکہ کیپٹن سمیت 6 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔
پاک فوج کے شعبہ برائے تعلقاتِ عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق کرم کے علاقے ڈوگر میں سیکیورٹی فورسز نے بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے خلاف خفیہ اطلاع کی بنیاد پر آپریشن کیا، سیکیورٹی فورسزکی بروقت اور مؤثر کارروائی کے نتیجے میں 7 خوارج مارے گئے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق فتنہ الخوارج کے خلاف شدید فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن نعمان سلیم سمیت چھ جوانوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔
ترجمان پاک فوج کے مطابق پانچ شہید جوانوں میں صوابی کے حوالدار امجد علی، راولپنڈی کے نائیک وقاص احمد، شکارپور کے سپاہی اعزاز علی، جہلم کے سپاہی محمد ولید، خیرپور کے سپاہی محمد شہباز شامل ہیں۔
آئی ایس پی آر کے مطابق 24 سالہ کیپٹن نعمان سلیم ایک بہادر اور نوجوان میڈیکل آفیسر تھے، انھوں نے محاذ پر میڈیکل خدمات انجام دینے کے ساتھ دلیرانہ انداز میں لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کیا۔ ان کا تعلق ضلع میانوالی سے تھا۔
ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ علاقے میں عزمِ استحکام کے تحت بھارتی سرپرستی میں فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کی تلاش اور خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ علاقے کو مکمل طور پر محفوظ بنایا جا سکے۔
آئی ایس پی آر کے مطابق انسدادِ دہشت گردی کی مہم پوری قوت کے ساتھ جاری رکھی گئی ہے اور پاک فوج اس عزم پر مضبوطی سے قائم ہے کہ ملکی امن و سلامتی کے دشمنوں کا مکمل صفایا کیا جائے گا۔