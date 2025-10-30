’اینویڈیا‘ 50 کھرب ڈالر مالیت والی دنیا کی پہلی کمپنی بن گئی
امریکا کی معروف چپ ڈیزائنر کمپنی نویڈیا نے 50 کھرب ڈالرز کی مارکیٹ ویلیو حاصل کرکے یہ سنگ میل عبور کرنے والی دنیا کی پہلی کمپنی بن گئی ہے۔
عالمی میڈیا کے مطابق امریکی ٹیکنالوجی کمپنی اینویڈیا نے ایک نیا تاریخی سنگ میل حاصل کر لیا ہے اور وہ دنیا کی پہلی کمپنی بن گئی جس کی مارکیٹ ویلیو 50 کھرب ڈالرز تک پہنچ گئی ہے۔
اینویڈیا مصنوعی ذہانت (AI) کے میدان میں سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے، اور اس کے AI چپس بڑے ماڈلز کو تربیت دینے اور انہیں چلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق مصنوعی ذہانت میں بڑھتی دلچسپی کے باعث اینویڈیا کے چپس کی مانگ میں بے تحاشہ اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں کمپنی کے حصص کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔
جون 2023 میں اینویڈیا کی مارکیٹ ویلیو تقریباً 10 کھرب ڈالر تھی، مگر اب اس کے حصص کی قیمت 5.6 فیصد اضافے کے بعد 212 ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔
ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق، اینویڈیا کی موجودہ مارکیٹ ویلیو امریکا اور چین کے علاوہ دنیا کے ہر ملک کی جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے، جو کمپنی کی غیر معمولی کامیابی اور مصنوعی ذہانت میں اس کے مرکزی کردار کو واضح کرتی ہے۔