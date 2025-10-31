امریکا سے سیکڑوں بھارتی شہری غیر قانونی قیام کے باعث ملک بدر،73 سالہ سکھ خاتون بھی شامل

امریکا میں غیر قانونی طور پر مقیم 2,790 بھارتی شہریوں کو واپس بھارت بھیج دیا گیا: بھارتی وزیر خارجہ کی تصدیق
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 31 اکتوبر 2025 10:29am
دنیا

بہتر روزگار اور اچھے مستقبل کی تلاش میں نہ صرف بھارتی بلکہ کئی ممالک سے شہری غیر قانونی طریقے سے دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں، لیکن اکثر انہیں واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ یہ مسئلہ بھارت کے لیے بڑھتی ہوئی پریشانی بن گیا ہے اور بھارتی شہریوں کا امریکا سے واپسی کا یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔

امریکا میں غیر قانونی طور پر مقیم ہزاروں بھارتی شہریوں کے خلاف کارروائی کے دوران رواں سال اب تک سیکڑوں افراد کو ملک بدر کیا جا چکا ہے۔

وزارتِ خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں بتایا کہ، رواں سال جنوری سے اب تک 2,790 بھارتی شہریوں کو ملک بدر کیا گیا ہے جو امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے۔ ان کے مطابق، تمام افراد کی شناخت اور شہریت کی مکمل تصدیق کے بعد انہیں وطن واپس بھیجا گیا۔ جیسوال نے مزید کہا کہ یہ اعداد و شمار 29 اکتوبر تک کے ہیں۔

ترجمان نے مزید بتایا کہ برطانیہ سے بھی تقریباً 100 بھارتی شہریوں کو ان کی شہریت کی تصدیق کے بعد ملک بدر کیا گیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ بھارت ایک عرصے سے غیر قانونی ہجرت کے خلاف اپنا مؤقف دہراتا آ رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کی حامی رہی ہے کہ لوگ دوسرے ممالک میں قانونی طریقے سے جائیں۔ بھارت چاہتا ہے کہ ہجرت کے لیے محفوظ، باقاعدہ اور قانونی راستوں کو فروغ دیا جائے تاکہ کسی کو غیر قانونی طور پر سفر کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔

تازہ ترین معلومات کے مطابق، حالیہ ملک بدری میں پنجاب کی 73 سالہ سکھ خاتون بھی شامل ہیں، جنہیں کیلیفورنیا میں امیگریشن حکام نے معمول کے چیک کے دوران حراست میں لیا اور بعد ازاں ستمبر میں بھارت واپس بھیجا گیا۔

AAJ News Whatsapp

ترجمان نے واضح کیا کہ جب کسی شخص کے بارے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ کسی ملک میں قانونی حیثیت نہیں رکھتا اور خود کو بھارتی شہری ظاہر کرتا ہے، تو بھارتی حکام اس کی مکمل جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ متعلقہ دستاویزات کی بنیاد پر پس منظر کی جانچ کے بعد اگر اس کی شہریت کی تصدیق کے بعد بھارت اسے واپس بلانے کا پابند ہوتا ہے، جیسوال نے بتایا کہ حالیہ دنوں میں امریکا سے ہونے والی ملک بدریاں بھی اسی طریقۂ کار کے تحت انجام دی گئی ہیں۔

وزارتِ خارجہ کے مطابق ملک بدری کا یہ عمل طے شدہ طریقۂ کار کے تحت جاری ہے، جس میں بھارتی شہریوں کی شہریت کی تصدیق کے بعد انہیں وطن واپس بھیجا جاتا ہے۔

india

Immigration

deportation

united states of america

randhir jaiswal

Ministry of External Affairs

MEA

Illegal stay in America

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین