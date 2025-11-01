روس کا وہ میزائل حملہ جس نے ٹرمپ کو جوہری معاہدہ توڑنے پر مجبور کیا
یوکرین کے وزیرِ خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے حالیہ مہینوں میں ایسا زمینی لانچ ہونے والا کروز میزائل 9M729 یوکرین کے خلاف استعمال کیا، جس کی خفیہ تیاری پر مبنی تشویش نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے پہلے دورِ صدارت میں ماسکو کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کا معاہدہ ترک کرنے پر مجبور کیا تھا۔
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یوکرین کے عہدے دار اندریئی سیبینہ کی یہ تشریح 9M729 کے طیارہ وار استعمال کی پہلی باضابطہ تصدیق ہے۔
ایک سینئر یوکرینی عہدے دار نے رائٹرز کو بتایا کہ روس نے اگست کے بعد سے 9M729 کو یوکرین میں 23 بار فائر کیا۔ اس کے علاوہ، روس نے 2022 میں بھی دو بار اسی میزائل کے لانچ ریکارڈ کرائے گئے۔
ایک فوجی ماخذ نے بتایا کہ روس کی جانب سے 5 اکتوبر کو چلایا گیا ایک 9M729 میزائل تقریباً 1,200 کلومیٹر تک اڑ کر یوکرین میں اثرانداز ہوا۔ روسی وزارتِ دفاع نے اس بارے میں فوری طور پر تبصرہ نہیں کیا۔
نائن ایم 79 میزائل جسے نیو کلیئر یا روایتی وار لے جانے کی صلاحیت ہے، اسی وجہ سے واشنگٹن نے 2019 میں آئی این ایف سے دستبرداری اختیار کی تھی، امریکی دعوے کے مطابق یہ میزائل 500 کلومیٹر کی حد سے کہیں زیادہ پہنچ سکتا ہے، جبکہ روس نے اس انکار کیا تھا۔
ماہرین کے مطابق 9M729 کی حد 2,500 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے (سنٹر فار اسٹریٹیجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ”مسائل تھریٹ“ پروفائل کے مطابق)۔
کیف کی جانب سے سامنے آنے والے شواہد میں 5 اکتوبر کے ایک حملے کے بعد ملنے والے ملبے کی تصاویر کا تجزیہ بھی شامل ہے، جہاں لیپائیئوکیا گاؤں میں ایک رہائشی عمارت پر حملہ ہوا تھا اور چار افراد ہلاک ہوئے۔ تصاویر میں دو میزائل کے ٹکڑوں، بشمول کیبلنگ والی ایک نلی، پر 9M729 کی مارکنگ دیکھی گئی۔ ماہرین کے بقول اسی میزائل کے حصوں سے میل کھاتی ہیں۔
میڈل بیری کالج کے جیوفرے لیوس نے ان تصاویر کا تجزیہ کیا اور کہا کہ وہ اس طرزِ میزائل کے متوقع اجزاء سے مطابقت رکھتی ہیں۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 9M729 کا میدانِ جنگ میں استعمال روس کے حملہ آوروں کے لیے لانچنگ پوزیشنوں کو مزید محفوظ انداز میں پیچھے سے رکھنے کی سہولت دے سکتا ہے اور دفاعی نظام کے لیے نئے حملہ زاویے کھولتا ہے۔
بین الاقوامی تفتیش کاروں کے مطابق میدانِ جنگ میں اس نظام کی بار بار آزمائش روسی فوج کو ٹیکنالوجی کی عملی کارکردگی جانچنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔
اس درمیان صدر ٹرمپ نے جمعرات کو امریکی فوج کو 33 سال کے تعطل کے بعد جوہری ہتھیاروں کے تجربات بحال کرنے کا حکم دیا، ان بیانات میں دیگر ممالک کے تجرباتی پروگرام کو سبب بتایا گیا۔
کیف نے واشنگٹن سے طویل فاصلے تک مار کرنے والی ہتھیاروں کی فراہمی میں تیزی لانے کی اپیل کی ہے، جن میں ٹوماہاک جیسی لانگ رینج کروز میزائل سسٹمز بھی شامل ہیں، روس نے ایسی فراہمی کو خطرناک قرار دیا ہے۔
یوکرین نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے امنانہ تصورات کی حمایت کرتا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ روس پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال کر جنگ ختم کروائی جائے۔
بین الاقوامی حلقے اس صورتِ حال کو یورپی سلامتی کے لیے سنگین مسئلے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر اس پس منظر میں کہ INF معاہدے کی ختمی حیثیت کے بعد زمین سے لانچ ہونے والے درمیانے فاصلے کے میزائلوں کا کنٹرول کمزور ہوا ہے۔