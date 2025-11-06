برطانوی جنرل سر چارلز واکر کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور
برطانوی بری فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سر چارلز رولینڈ ونسنٹ واکر نے جی ایچ کیو راولپنڈی کا دورہ کیا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی، باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
پاک فوج کے شعبہ برائے تعلقاتِ عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق برطانوی بری فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل سر چارلز رولینڈ ونسنٹ واکر نے جی ایچ کیو راولپنڈی کا دورہ کیا، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔
پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بعد ازاں جنرل واکر نے یادگارِ شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق برطانوی بری فوج کے سربراہ سر چارلز رولینڈ ونسنٹ واکر نے چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دوطرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔
آئی ایس پی آر کے مطابق، فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دفاعی تعلقات باہمی اعتماد، تجربے کے تبادلے اور تربیتی تعاون پر مبنی ہیں، جنہیں مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ خطے میں پائیدار امن کے مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔
برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں، قربانیوں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی مسلح افواج نے مشکل حالات میں اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے جو قابلِ تحسین ہے۔