خاتون کی مزاحیہ حرکت نے دُلہن کی انٹری خراب کردی

شادی میں ویڈنگ پلانر نے سیڑھیوں سے سلائیڈ کر کے سب کو حیران کر دیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل
اپ ڈیٹ 07 نومبر 2025 01:16pm
شادی میں سب سے یادگار لمحہ دُلہا دُلہن کی ہال میں انٹری کا ہوتا ہے جب وہ ایک ساتھ مہمانوں کے سامنے تقریب میں داخل ہوتے ہیں اور اس یادگار لمحے کو ہمیشہ کیلئے کیمرے میں محفوظ کرلیتے ہیں۔

تاہم سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہورہی ہے، جس میں ایک خاتون کی حرکت سے دُلہن کی انٹری خراب ہوگئی، جسے لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔

دُلہن نے اپنی شادی میں ہونے والے اس انوکھے واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کردی ہے، ہوا کچھ یوں کہ شادی کی تقریب میں دُلہن اپنے والد کے ہمراہ ہال میں داخل ہورہی تھی، سب مہمان انہیں دیکھ رہے تھے کہ اس دوران ایک خاتون کی حرکت نے سب کو حیران و پریشان کردیا۔

دلہن کے ہال میں داخل ہونے کے جذباتی مناظر کی مووی بن رہی ہوتی ہے اور دلہن اپنے والد کے ساتھ مہمانوں کے درمیان تقریب میں انٹری دیتی ہے کہ اسی دوران خاتون ان کے پیچھے سیڑھیوں کی ریلنگ کے ذریعے پھسلتے ہوئے نیچے آتی ہے جسے کیمرے میں محفوظ کرلیا گیا۔

خاتون کی اس غیر متوقع حرکت نے تمام مہمانوں کی توجہ دلہن سے ہٹاکر اس کی جانب مبذول کروالی، تاہم اس حوالے سے دلہن نے اپنے پیغام میں لکھا کہ اس نے کام تو اچھا کیا ہے، مگر یہ لمحہ دیکھ کر ہنسی چھوٹ گئی۔

