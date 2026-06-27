آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکر پر نامعلوم سمت سے حملہ، برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کا دعویٰ
برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز (یو کے ایم ٹی او) نے دعویٰ کیا ہے کہ ہفتے کے روز آبنائے ہرمز میں ایک آئل ٹینکر کو نامعلوم سمت سے آنے والے پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا، جس سے جہاز کے برج (کنٹرول روم) کو نقصان پہنچا، تاہم عملے کے تمام ارکان محفوظ رہے۔
برطانوی خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق یہ واقعہ جمعرات کو ایک مال بردار جہاز پر حملے کے بعد پیش آیا، جس کے نتیجے میں خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ حالیہ واقعات کے بعد بین الاقوامی بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے قائم جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن سینٹر نے بحری سیکیورٹی خطرے کی سطح مزید بلند کر دی ہے۔
یو کے ایم ٹی او کے مطابق حملے کے نتیجے میں کسی قسم کے ماحولیاتی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ یہ ادارہ برطانیہ کا فوجی ادارہ ہے جو عالمی بحری راستوں کی نگرانی اور بحری سیکیورٹی سے متعلق اطلاعات جاری کرتا ہے۔
اس سے قبل ایرانی پاسدارانِ انقلاب نے اعلان کیا تھا کہ ایران کے ساحلی علاقوں پر امریکی حملوں کے جواب میں خطے میں امریکی فوج سے منسلک اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسدارانِ انقلاب کا مؤقف ہے کہ امریکا نے آبنائے ہرمز میں ایک تجارتی جہاز پر حملے کو جواز بنا کر ایران کے ساحلی علاقوں پر فضائی حملے کیے۔
دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹ کام) نے تصدیق کی کہ امریکی افواج نے 26 جون کو ایران میں میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے والی تنصیبات اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کے مطابق یہ کارروائی 25 جون کو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ایک تجارتی جہاز پر ایرانی حملے کے جواب میں کی گئی۔
سینٹ کام نے اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی افواج کی جانب سے تجارتی جہاز رانی پر بلااشتعال جارحیت جنگ بندی معاہدے کی واضح خلاف ورزی ہے۔ امریکی فوج خطے میں موجود ہے اور صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے تاکہ ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔
’رائٹرز‘ کے مطابق تازہ حملوں کے بعد امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر حالیہ حملوں اور سوئٹزرلینڈ میں طے پانے والے عبوری امن معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔
امریکا کا کہنا ہے کہ اس نے رات گئے ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا، جبکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکی افواج سے منسلک اہداف پر جوابی حملے کیے۔ دونوں ممالک کا مؤقف ہے کہ دوسرا فریق عبوری معاہدے کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے۔
تاہم ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن نے رپورٹ کیا کہ پاسدارانِ انقلاب نے ان بحری جہازوں کی جانب انتباہی فائرنگ کی جو ایران کی منظور شدہ بحری گزرگاہ استعمال نہیں کر رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق اس کے بعد متعدد جہازوں نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی اجازت حاصل کرنا شروع کر دی، تاہم تہران نے کسی مخصوص تجارتی جہاز پر حملے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔
دوسری جانب بحرین نے اپنے علاقے پر ایرانی ڈرون حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے عبوری معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا، جب کہ ایرانی حکام نے الزام عائد کیا کہ امریکا لبنان میں جنگ بندی برقرار رکھنے کے وعدے پر عمل کرنے میں ناکام رہا، جس سے معاہدہ متاثر ہوا۔
ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے امریکی کارروائی پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکا نے ایک بار پھر مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کیا۔
انھوں نے یہ بیان ہفتے کی صبح اس وقت جاری کیا جب امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹ کام) نے ایکس پر دعویٰ کیا کہ امریکی افواج نے 26 جون کو ایران کے میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے والی تنصیبات اور ساحلی ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔
ابراہیم عزیزی نے ’ایکس‘ پر اپنے بیان میں کہا کہ امریکا نے ایک مرتبہ پھر مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کیا۔ ان کے بقول ناکام امریکی صدر نے ثابت کر دیا ہے کہ انھیں نہ تو مذاکرات کے اصولوں کی کوئی پروا ہے اور نہ ہی جنگ بندی کی پاسداری کا کوئی احساس۔ جنگ بندی کی یہ لاپرواہ خلاف ورزی، ہمیشہ کی طرح، بالآخر ان کے لیے پسپائی اور ندامت کا باعث بنے گی۔ الزام تراشی کا کھیل اب مزید نہیں چلے گا۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی جانب سے بھی جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی حملے ایران اور امریکا کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی صریح خلاف ورزی ہیں، امریکا نے ایرانی ساحلی نگرانی کی تنصیبات کو نشانہ بنا کر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔
ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی افواج نے امریکی حملوں کے ردعمل میں امریکا سے منسلک اہداف پردفاعی کارروائیاں کیں، خلیج کے جنوبی ساحل پر واقع ممالک اپنی سرزمین ایران کے خلاف کسی بھی حملے کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔
ادھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکا نے جنگ بندی معاہدے کی مکمل پاسداری کی ہے۔ ان کے بقول اگر ایران کو مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے طریقۂ کار سے متعلق کوئی اعتراض ہے تو وہ براہِ راست رابطہ کرے، تاہم تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا۔
واضح رہے کہ امریکا نے ایران پر فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق 25 جون کو ایران نے کمرشل جہاز پر ڈرون سے حملہ کیا، جس کے بعد امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون اسٹوریج کے مقامات اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا۔