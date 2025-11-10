27ویں آئینی ترمیم پر تشویش، جسٹس منصورعلی شاہ کا چیف جسٹس کو خط
سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک اہم خط لکھا ہے، جس میں 27ویں آئینی ترمیم پر عدلیہ کے مؤقف کو واضح کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔
جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس بطور سربراہِ عدلیہ فوری طور پر ایگزیکٹو سے رابطہ کریں اور واضح کریں کہ آئینی عدالتوں کے ججز سے مشاورت کے بغیر کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔
انہوں نے یہ بھی تجویز دی کہ آئینی عدالتوں کے ججز پر مشتمل ایک کنونشن بلایا جا سکتا ہے تاکہ مجوزہ ترمیم پر اجتماعی مؤقف طے کیا جائے۔
خط میں چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ ’آپ اس ادارے کے صرف ایڈمنسٹریٹر نہیں بلکہ گارڈین بھی ہیں اور یہ لمحہ آپ سے حقیقی لیڈرشپ دکھانے کا تقاضا کرتا ہے۔‘
27 ویں آئینی ترمیم؛ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ سینیٹ میں پیش، بل کی شق وار منظوری کا عمل جاری
خیال رہے کہ ستائیسویں آئینی ترمیم سینیٹ میں پیش کردی گئی ہے جس پر باقاعدہ ووٹنگ جاری ہے۔
پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کی رپورٹ ایوان میں پیش کرتے ہوئے فاروق ایچ نائیک کا کہنا تھا کہ مجوزہ ترمیم میں ججوں کی تعیناتی، عدالتی ڈھانچے اور صوبائی نمائندگی سے متعلق اہم تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں۔