27ویں آئینی ترمیم پر تشویش، جسٹس منصورعلی شاہ کا چیف جسٹس کو خط

'ججز سے مشاورت کے بغیر آئینی ترمیم ممکن نہیں'، جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا
afzal-javed افضل جاوید
اپ ڈیٹ 10 نومبر 2025 05:14pm
پاکستان

سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک اہم خط لکھا ہے، جس میں 27ویں آئینی ترمیم پر عدلیہ کے مؤقف کو واضح کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔

جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس بطور سربراہِ عدلیہ فوری طور پر ایگزیکٹو سے رابطہ کریں اور واضح کریں کہ آئینی عدالتوں کے ججز سے مشاورت کے بغیر کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔

انہوں نے یہ بھی تجویز دی کہ آئینی عدالتوں کے ججز پر مشتمل ایک کنونشن بلایا جا سکتا ہے تاکہ مجوزہ ترمیم پر اجتماعی مؤقف طے کیا جائے۔

خط میں چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ ’آپ اس ادارے کے صرف ایڈمنسٹریٹر نہیں بلکہ گارڈین بھی ہیں اور یہ لمحہ آپ سے حقیقی لیڈرشپ دکھانے کا تقاضا کرتا ہے۔‘

27 ویں آئینی ترمیم؛ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ سینیٹ میں پیش، بل کی شق وار منظوری کا عمل جاری

خیال رہے کہ ستائیسویں آئینی ترمیم سینیٹ میں پیش کردی گئی ہے جس پر باقاعدہ ووٹنگ جاری ہے۔

پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کی رپورٹ ایوان میں پیش کرتے ہوئے فاروق ایچ نائیک کا کہنا تھا کہ مجوزہ ترمیم میں ججوں کی تعیناتی، عدالتی ڈھانچے اور صوبائی نمائندگی سے متعلق اہم تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں۔

27th Constitutional Amendment

27th Ammendment

