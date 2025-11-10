27 ویں آئینی ترمیم؛ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ سینیٹ میں پیش، بل کی شق وار منظوری کا عمل جاری

27 ویں آئینی ترمیم؛ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ سینیٹ میں پیش، بل کی شق وار منظوری کا عمل جاری
ستائیسویں آئینی ترمیم سے متعلق پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کی رپورٹ سینیٹ میں پیش کردی گئی۔ فاروق ایچ نائیک نے ایوان میں رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ مجوزہ ترمیم میں ججوں کی تعیناتی، عدالتی ڈھانچے اور صوبائی نمائندگی سے متعلق اہم تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں۔
چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی زیرِ صدارت سینیٹ کا اجلاس جاری ہے۔ فاروق ایچ نائیک نے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی برائے قانون و انصاف کی مجوزہ ستائیسویں ترمیم پر رپورٹ ایوانِ بالا میں پیش کی۔ بل وزیرقانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔
سینیٹ اجلاس میں اپوزیشن ارکان نے شور شرابا کیا، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں، 27ویں آئینی ترمیم کےبل کی منظوری کا عمل جاری ہے۔ سیف اللہ ابڑو نے 27 ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیا، جبکہ جے یو آئی کے احمد خان نے ووٹ کاسٹ کر دیا
بل کی حمایت میں 64 ووٹ کاسٹ ہوئے، بل کی پہلی شق کیخلاف 2 ووٹ آئے۔ سینیٹ میں بھی حکومت کو دو تہائی اکثریت حاصل ہوگئی۔ اپوزیشن سینیٹرز اعظم نذیر تارڑ کے سامنے کھڑے ہوگئے۔ دوسری گنتی میں بھی آئینی ترمیم کےحق میں 64 ووٹ نکلے۔
اپوزیشن ارکان نے احتجاج کے بعد سینیٹ اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا، اپوزیشن اراکین ایوان سے باہر چلے گئے۔