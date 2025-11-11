Pakistan Holds India & Afghanistan Responsible, Ata Tarar Issues Strong Warning - Aaj News Breaking

Pakistan Holds India & Afghanistan Responsible, Ata Tarar Issues Strong Warning - Aaj News Breaking
Published 11 Nov, 2025 05:00pm
ویڈیوز
Pakistan Holds India & Afghanistan Responsible, Ata Tarar Issues Strong Warning - Aaj News Breaking
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین